Barcones aboga por anticiparse ante un cambio climático que "mata" y avisa: "La campaña de incendios no pinta nada bien"

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, durante el acto de entrega de las Medallas al Mérito de Protección Ciudadana en Castilla y León.- EUROPA PRESS

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha advertido de que la campaña de incendios "no pinta nada bien" y ha abogado por anticiparse todos unidos a las situaciones de emergencias ante un cambio climático que ya "está aquí" y que "mata".

Barcones se ha expresado así en Valladolid en el marco del acto de entrega de las Medallas al Mérito de Protección Ciudadana en Castilla y León que se ha desarrollado en la Delegación del Gobierno.

En este contexto, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, la secretaria general de Protección Civil ha incidido en que ya se está en la campaña de incendios que, "diciéndolo vulgarmente", considera que "no pinta nada bien" porque ha llovido mucho y hay mucho combustible "disponible", pero además se están registrando nuevas "anomalías térmicas" que ya se han sufrido y, pese a estar sólo a primeros de julio, ya se ha "sufrido" una ola de calor y previsiblemente para este fin de semana llegue otra.

"Ante este verano, que se presenta complicado, una vez más, todo el apoyo, todo el compromiso, todos los recursos y capacidades del Gobierno de España como venimos haciendo, como hicimos en la anterior etapa de incendios el verano pasado", ha afirmado Barcones, para ayudar y "trabajar juntos" para "minimizar" las consecuencias del cambio climático.

"La emergencia climática está aquí, la emergencia climática mata y lo que tenemos que hacer es fortalecer las capacidades del Sistema Nacional de Protección Civil", ha agregado.

Virginia Barcones, quien ha asegurado que ha vuelto "a casa" para "dar las gracias" a "hombres y mujeres, a instituciones que han dado lo mejor de sí mismos para proteger a los demás", que considera el "fin último" de la Protección Civil ante unos riesgos naturales que cada vez aumentan y tienen "mayor" repetición y agresividad.

Ante estos riesgos que hacen "tanto daño", que personas pierdan la vida, destrocen pueblos, ciudades y patrimonio naturales y cultural ha asegurado que están "los mejores servidores públicos" incluso arriesgando su propia integridad física para proteger a la población.

TRABAJO CONJUNTO

En esta línea, ha señalado que el Sistema Nacional de Protección Civil está conformado por "todos", desde las entidades locales y las comunidades hasta la ciencia y el conocimiento que ha afirmado que tiene que "orientar" a que se trabaje, "ya no solo en atender la emergencia", sino desde la "nueva perspectiva" de reducción del riesgo de desastres, la anticipación, prevención y planificación para "minimizar el daño" que generan las emergencias y "recuperar" las zonas afectadas.

En este sentido, ha recordado que los últimos años "no han dado tregua" y han estado marcados por emergencias como la Dana, "la peor catástrofe natural de la historia reciente, no solo de España sino también de Europa", seguida del apagón, la "peor" campaña de incendios forestales de la historia, un "inédito tren de borrascas" que tanto daño han generado, la crisis sanitaria del antavirus o ahora "volcados" en prestar "toda" la ayuda a Venezuela.

De cara al futuro más cercano ha señalado el "reto" que va a suponer el eclipse con la movilidad de tantas personas y ha abogado por "trabajar todos unidos", como se está haciendo con la aprobación por unanimidad de importantes mejoras y refuerzos para el conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil.

Entre ellos ha citado el plan de formación para que ocho millones de niños y jóvenes de 25.000 centros educativos conozcan qué hacer ante un incendio, una inundación o un terremoto porque cuando ocurre un hecho catastrófico hasta que llegan los servicios de emergencia "siempre pasa un tiempo" que pueden ser diez segudos o diez minutos.

"Que nuestra población, que nuestra ciudadanía sepa qué hacer, salva vidas, la diferencia ante una inundación entre bajar al sótano o subir a los pisos superiores es en muchas ocasiones la diferencia entre la vida y la muerte", ha añadido.

Junto a este plan de formación, Barcones ha destacado también el plan de comunicación y atención en emergencias a personas con discapacidad, para que todos trabajen "bajo patrones y estándares comunes" o la aprobación del catálogo de las capacidades del Sistema Nacional de Respuesta o de las nuevas directrices de planeamiento ante incendios, inundaciones y fenómenos meteorológicos adversos.

"Todas estas mejoras del sistema las estamos aprobando por unanimidad en el seno del Consejo Nacional de Protección Civil, entidades locales comunidades, y ciudades autónomas, gobierno de España, de la mano para seguir mejorando Y estamos haciendo que en el sistema estemos todos", ha reiterado.

Asimismo, ha recordado que se ha aprobado en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres de Naciones Unidas y también del G20 la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que incluye no solo a todas las administraciones públicas, sino a toda la sociedad civil organizada y al sector privado.

"Tenemos que sumar esfuerzos de manera leal y comprometida", ha afirmado la secretaria general de Protección Civil, quien considera que es "la única manera" porque no se pueden evitar las olas de calor, que haya tormentas eléctricas que acaben lanzando esos rayos que generan incendios o que llueva de manera torrencial.

Durante el acto se han entregado 21 medallas. En Ávila, las han recibido el jefe de Protección Civil de la Subdelegación, Rafael Aramendi, por su trayectoria profesional, y el subinspector de la Policía Nacional Alberto González, que intervino en un accidente laboral aplicando un torniquete hasta la llegada de sanitarios.

En Burgos, se ha distinguido al guardia civil Álvaro González, que rescató a una persona que se había caído en el Río Jerea, y al subinspector de la Policía Nacional Emilio José Fernández, que salvó la vida de una persona precipitada desde un piso en Miranda. En León han recibido la medalla los policías nacionales Francisco Javier García y Antonio Fernández, que salvaron la vida a un hombre en el puente que cruza la ronda LE-30 y en Palencia se ha distinguido al sargento comandante de la Guardia Civil Pablo Guerrero, que localizó a un presunto agresor sexual y evitó su suicidio.

En Salamanca se ha reconocido al policía nacional Santos Joaquín Rodríguez, que practicó la reanimación cardiopulmonar a una persona que se desplomó en la calle; al guardia civil Raúl Gómez, que salvó la vida a un motorista accidentado con un torniquete; al policía nacional Carlos Sánchez, que salvó la vida a un vecino que se asfixiaba; al guardia civil Juan Antonio Calzada y la enfermera Diana Sánchez, que reanimaron a una niña de dos años que se desplomó en el CEIP Miróbriga.

En Segovia, se ha reconocido al guardia civil Víctor Vega que, fuera de servicio, reanimó tres veces a un vecino sin constantes vitales hasta la llegada de los sanitarios, y los policías nacionales Carlos Alberto Pino, Pablo Antonio del Pozo y Miguel Ángel Maraña, por salvar la vida de un hombre de 87 años que pasó más de 36 horas desaparecido en unas condiciones climatológicas muy adversas. En Soria, se ha distinguido al Camping Urbión, que ofreció sus instalaciones a familiares y amigos de un joven de Tudela desaparecido en Playa Pita, y al cabo de la Guardia Civil Francisco Alonso por sus actos meritorios, entre ellos varias búsquedas de personas.

En Valladolid, se ha distinguido a los guardias civiles Martín Arnillas y Alfredo Noriega, que salvaron a una menor que iba a saltar al vacío en Fuensaldaña y, en Zamora, al guardia civil Víctor Varela, que salvó la vida a un ciclista accidentado e infartado en Puebla de Sanabria. Por último, se ha reconocido la labor del Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil de la Junta desde su creación y la ayuda prestada durante la Dana por la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta.