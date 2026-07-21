BBVA premia la Cecina de León Ecológica de Embutidos Entrepeñas en los VII Premios a los Mejores Productores Sostenibles

LEÓN, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha reconocido a diez iniciativas en la séptima edición de los Premios BBVA a los Mejores Productores Sostenibles, procedentes de nueve comunidades autónomas, entre ellas la Cecina de León Ecológica de la empresa Embutidos Entrepeñas de Geras de Gordón (León).

Los galardones poner en valor a iniciativas de diferentes ámbitos del sector agroalimentario, desde la agricultura y la ganadería hasta la industria láctea y la transformación de alimentos, y que comparten una forma de producir basada en la innovación, el cuidado de los recursos y la vinculación con el territorio.

En concreto, los ganadores de esta edición son Celega y Porto-Muiños, de Galicia; Pago de La Jaraba, de Castilla-La Mancha; Arándanos El Cierrón, de Asturias; la Fundació Estel de Llevant, de Illes Balears; Agroganadera La Tagarnina, de Andalucía; Ledesma Global-Tunocanarias, de Canarias; la Cooperativa Tararaina-Ecoradiz, de Aragón; Biobosch Organics, de Cataluña, y Entrepeñas, de Castilla y León.

La representante de la Comunidad, Entrepeñas ha resultado ganadora por su Cecina de León Ecológica. Se trata de una empresa familiar, ubicada en Geras de Gordón y dirigida actualmente por su tercera generación, que combina el proceso tradicional de curación lenta y ahumado con maderas de roble y encina con nuevas medidas de eficiencia y control de la producción.

Entre el resto de ganadores, destaca la Cooperativa Tararaina, que además de formar parte d elos diez proyectos seleccionados, ha recibido el Premio a la mejor iniciativa de producción sostenible en el medio rural. Esta categoría especial, incorporada en la séptima edición, está dirigida a iniciativas desarrolladas en municipios de menos de 5.000 habitantes y cuenta con una dotación económica de 5.000 euros para impulsar su crecimiento y reconocer su contribución al mantenimiento del tejido empresarial rural.

Asimismo, Galicia es la única comunidad autónoma con dos iniciativas reconocidas en esta edición. Celega, industria láctea situada en O Saviñao, Lugo, ha sido premiada por su queso Cagliata ecológico, un producto pionero en España que se utiliza como base para elaboraciones de alto valor gastronómico como la mozzarella y la burrata.

También ha sido reconocida Porto-Muiños, empresa de Cerceda pionera en el cultivo ecológico de algas marinas para alimentación humana. Su producto ganador es el kombu de azúcar de cultivo ecológico, cuya producción no requiere tierra cultivable, agua dulce, fertilizantes ni pesticidas.

En Castilla-La Mancha, Pago de La Jaraba ha sido reconocida por su aceite de oliva virgen extra ecológico. La explotación, situada en El Provencio (Cuenca), controla todo el proceso productivo dentro de la propia finca, desde el cultivo y la recolección de la aceituna hasta la transformación y el envasado, mientras que Arándanos El Cierrón, en Villaviciosa (Asturias) ha resultado ganador con su arándano rosa, una variedad poco común caracterizada por su color rosado.

En Cataluña, Biobosch Organics ha sido seleccionada por su manzana ecológica, cultivada en el municipio gerundense de Marzà, que cuenta con menos de 200 habitantes. La empresa familiar aplica prácticas de agricultura regenerativa para mejorar la fertilidad del suelo, favorecer la biodiversidad y aumentar la capacidad de adaptación de los cultivos.

Por su parte, La Tagarnina, situada en San José del Valle (Cádiz), ha sido reconocida por su carne de ternera de pasto ecológico. Los animales se crían en libertad y se alimentan exclusivamente con pasto natural, respetando sus ciclos biológicos y favoreciendo su bienestar.

En Baleares, la Fundació Estel de Llevant ha sido reconocida por la Infusión Relax de T'Estim, un proyecto que combina la producción agroalimentaria ecológica con la inclusión sociolaboral de personas con problemas de salud mental, mientras que Ledesma Global, a través de su marca Tunocanarias, ha sido premiada por su polvo puro de Higo Tinto ecológico.

El jurado, compuesto por expertos de BBVA, El Celler de Can Roca y el Centro Tecnológico BETA como oficina técnica especializada, ha valorado tanto la calidad y la diferenciación de los productos como la solidez económica de las iniciativas, el relevo generacional y su impacto social en el entorno.

Joan Roca, chef y copropietario de El Celler de Can Roca, ha señalado que estas iniciativas demuestran que es posible "innovar sin perder el vínculo con la tierra".

Así, los productos de los ganadores formarán parte de una propuesta gastronómica elaborada por los hermanos Roca y contarán con un plan de difusión nacional para acercar su trabajo a nuevos públicos.