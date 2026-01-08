El Belén Bíblico Monumental de la Diputación de Valladolid recibe más de 50.000 visitantes - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Belén Bíblico Monumental de la Diputación de Valladolid, realizado por la Asociación Belenista Castellana ambientado en Albarracín, ha recibido un total de 50.916 visitantes, lo que supone 1.372 personas más que el año pasado.

La institución provincial ha destacado, a través de un comunicado recogido por Europa Press, la gran aceptación que el Belén ha tenido entre el público, un dato que se incrementa cada año.

Precisamente, la Asociación Belenista Castellana ha capturado la esencia del municipio con sus calles estrechas y empedradas, las casas con balcones de madera y sus plazas características, que sirven de marco para las principales escenas bíblicas.

Entre los espacios representados se encuentran los hornos de yeso característicos de la zona, la Puerta de Molina, por la que la Sagrada Familia inicia su huida a Egipto, el puente de Rudilla sobre el Guadalaviar, la Catedral del Salvador coronando la ciudad y albergando la escena de Jesús entre los doctores, así como la Plaza Mayor y la Casa Consistorial que acogen el Empadronamiento y la búsqueda de posada, para culminar finalmente en la Ermita del Carmen, donde se presenta la representación de la Natividad.