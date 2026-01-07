El Belén de la Diputación de Ávila recibe casi 23.000 visitantes

Belén de la Diputación de Ávila. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Belén de la Diputación de Ávila, ubicado en la Sala Central de Exposiciones del Torreón de los Guzmanes, ha recibido 22.528 visitantes entre el 4 de diciembre y el 5 de enero, una cifra casi idéntica a la de las Navidades anteriores.

Formado por más de 200 figuras en unos 40 metros cuadrados de superficie, el día que más visitas recibió el belén fue el 7 de diciembre, con 2.006 visitantes, si bien también destacó la afluencia de visitantes los días 28 de diciembre (1.345) y 27 de diciembre (1.322), según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press-

Además, en nueve de las jornadas de apertura se superaron las 1.000 personas que se acercaron al Belén y en otros cuatro días fueron más de 800 las que pasaron por él.

El montaje navideño quedó clausurado a las 14.00 horas del 5 de enero para comenzar a ser desmontado por los operarios del Servicio de Obra Civil de la Institución provincial, encargados también de su instalación.

Por su parte, el personal del acceso al Torreón de los Guzmanes se ha encargado de atender a los visitantes que estas Navidades se han acercado a contemplarlo.

El belén de la Diputación se ubica desde 2016 en la Sala Central de Exposiciones e incluye figuras en movimiento, alrededor de una veintena de edificios entre los que destaca el castillo del rey Herodes, campos de cultivo y elementos que representan la orografía, la arquitectura y los oficios tradicionales de la provincia, así como su fauna.