El belén municipal de Ávila expone cerca de 200 piezas únicas de talleres de Olot por primera vez

Cerca de 200 piezas única de talleres de Olot se exponen por primera vez en España como conjunto, en el belén municipal del Ayuntamiento de Ávila - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha abierto en la tarde de este viernes su belén municipal, que estará situado en el palacio de Superunda y abierto al público hasta el próximo 5 de enero, montaje que incluye cerca de 250 elementos y cuenta con 194 piezas de arte figurativo, pertenecientes a talleres de Olot y El Arte cristiano, reconocidos por su tradición en imaginería y escultura religiosa.

Estas piezas se exponen por primera vez como conjunto en toda España y se combinan con elementos y detalles de ambientación histórica y accesorios decorativos.

El maestro belenista encargado del montaje ha sido Borja Nieto, quien ha acompañado al alcalde en funciones, José Ramón Budiño, y a miembros de la corporación municipal en la inauguración.

La instalación histórico artística que se ha realizado este año, sobre una superficie de 31 metros cuadrados, cuenta con cuatro niveles y se inspira en un pueblo hebreo de época bíblica.

Pero la propuesta de este año incorpora una narrativa peculiar, que gira en torno a la leyenda del cuarto Rey Mago, "un personaje que habría emprendido el camino con el fin de encontrar al niño Jesús, pero, por diversos motivos, no llegó a encontrarlo hasta años más tarde".

El montaje combina historia, simbolismo y un enfoque de cuento didáctico para públicos de todas las edades, pero pensando sobre todo en el público infantil.

En el recorrido que hará el visitante, este podrá descubrir escenas inspiradas en la iconografía del arte sacro con diferentes perspectivas, acompañadas por un relato paralelo donde se siguen las huellas del cuarto Rey Mago.

Las figuras han sido creadas en pasta de madera y policromadas, y están consideradas como de las mejores colecciones a nivel nacional "tanto por su variedad como por su estado de conservación; algunas de ellas, incluso, datan de los años 40-50 del siglo pasado y aún aparece en ellas su precio: 24 pesetas".

El conjunto cuenta con un castillo palacio, una estructura monumental que preside la zona alta del belén, y recrea la arquitectura defensiva y cortesana de la época, y está rodeado de un río con desfiladero.

También hay 25 construcciones, entre viviendas, talleres, mercados, establos y edificios públicos, que conforman el entramado urbano del pueblo hebreo.

Se cuenta, igualmente, con 20 palmeras, como elementos vegetales que aportan ambientación y coherencia con el paisaje bíblico, y el conjunto se completa con escenas especiales y elementos como animales, utensilios, iluminación ambiental, figuras complementarias y los elementos alusivos al cuarto Rey Mago y a la narrativa infantil.

El pasado año el belén municipal registró cerca de 22.000 visitas y también contó con el belenista Borja Nieto para el montaje. La instalación se podrá visitar de manera gratuita todos los días, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas; el 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, de 10 a 14 y de 17 a 19 horas; y el 25 de diciembre y 1 de enero, de 18 a 20 horas.