Bembibre acoge mañana la clausura de los Juegos Escolares de la Diputación de León

Cartel de la Gala del Deporte Escolar 2025-2026 organizada por la Diputación de León que tendrá lugar en Bembibre. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bembibre acogerá mañana la Gala del Deporte Escolar 2025-2026 organizada por la Diputación de León, un acto con el que se pondrá el broche final al programa de Juegos Escolares desarrollado a lo largo del curso.

Durante la ceremonia se hará entrega de los trofeos y premios a los equipos que se han proclamado campeones tanto en la Fase Interzonas de la Diputación como en la Fase Provincial de las distintas modalidades deportivas convocadas.

A lo largo de la temporada, que se ha extendido entre octubre de 2025 y junio de 2026, se han desarrollado jornadas de promoción y competiciones en 19 modalidades deportivas diferentes a lo largo de toda la provincia, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

La jornada, que se celebrará en las instalaciones deportivas de La Devesa, comenzará a las 11.00 horas con la entrega de trofeos a los campeones de la Fase Interzonas. Posteriormente, a las 12.00 horas, se reconocerá a los vencedores de la Fase Provincial.

Además de la ceremonia de premios, los asistentes podrán disfrutar de una programación lúdica y deportiva que incluirá actividades de animación, deportes de aventura y una jornada de promoción de los deportes autóctonos leoneses.

Entre los participantes se repartirá una bolsa de comida tipo pícnic y las actividades recreativas se desarrollarán hasta las 15.00 horas, momento previsto para la clausura definitiva de una temporada que ha vuelto a convertir el deporte escolar en uno de los principales espacios de convivencia, formación y promoción de hábitos saludables entre los jóvenes de la provincia.