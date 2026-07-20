Benito Serrano visita la zona afectada por los incendios para mostrar el apoyo de la Diputación

El presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano, se ha desplazado en la tarde de este lunes hasta la localidad de Retortillo - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

SORIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano, se ha desplazado en la tarde de este lunes hasta la localidad de Retortillo, acompañado por el alcalde, José Alberto Medina, para interesarse por la situación en el pueblo y en toda esta comarca, afectada por el incendio originado en La Mierla (Guadalajara).

El presidente también ha estado acompañado por la alcaldesa de Arenilla, Sonia Tobaruela, y por la vicepresidenta de la Diputación, María José Jiménez. Se han trasladado a la vecina zona de Barcones, donde ha podido conocer sobre el terreno el alcance de los trabajos desarrollados por los efectivos del Parque de Maquinaria y por los bomberos de la Diputación Provincial de Soria.

Asimismo, ha reiterado el respaldo institucional de la Diputación a todos los servicios de emergencia que trabajan en este tipo de episodios, así como su cercanía con los municipios afectados.