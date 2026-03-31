La Biblioteca Pública de Segovia ofrece en abril charlas y talleres con dos exposiciones sobre su décimo aniversario

Cartel de la exposición de grabados - BIBLIOTECA DE SEGOVIA

SEGOVIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública de Segovia ha programado para abril una agenda con ciclos de charlas sobre cómics, talleres, exposiciones y actividades infantiles y de adultos, junto a dos exposiciones dentro de la conmemoración del décimo aniversario de la apertura de su sede en la calle de los Procuradores de la Tierra, donde la institución inició su actividad el 14 de enero de 2016.

La programación comienza el martes 7 de abril con el primer ciclo de charlas sobre historieta, 'Cómic.exe', que abrirá con la conferencia 'Contándolo con viñetas: el lenguaje universal', a cargo de Roberto Bartual, a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar el aforo.

El lunes 13 de abril, también a las 19.00 horas, será el turno del ciclo 'Contando la música', que en esta ocasión se centra en 'Ma Mère l'oye', la obra del compositor francés Maurice Ravel.

La sesión contará con la participación del director José Luis López Antón y se organiza en colaboración con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Entrada libre hasta completar aforo.

Al día siguiente, el martes 14 de abril a las 18.30 horas, se inaugura la exposición 'La Biblioteca Oculta', en la que se presentará una colección de grabados donada por Antonio Calle Serrano, quien fue amante del arte y coleccionista de antigüedades y estampas, cuya donación, realizada junto a su esposa Carmen de Frutos Gordo, ha contribuido a enriquecer los fondos de la institución.

En el acto participarán varios representantes del ámbito cultural. Esta sección de la Biblioteca Oculta permanecerá abierta hasta junio de 2026 bajo el título 'Personajes de Segovia: Antonio Calle Serrano'.

También en abril se inaugura otra de las exposiciones programadas dentro de los actos del décimo aniversario: 'La Biblioteca Pública de Segovia: un recorrido histórico y visual'.

Instalada en el Espacio Expositivo y abierta de abril a agosto de 2026, la muestra repasa la trayectoria de la institución a través de su cronología, sus distintas sedes a lo largo del tiempo y una selección de material gráfico.

Completan la oferta para adultos dos talleres gratuitos de formación en competencias digitales, organizados en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios.

El primero, 'Iniciación al mundo digital', se celebrará del 13 al 16 de abril, y el segundo, 'Apps para gestionar trámites en internet', del 27 al 30 de abril. Ambos se impartirán en horario de 10.00 a 13.00 horas.

La programación infantil, centrada en el fomento de la lectura y el desarrollo de la creatividad, incluye varias propuestas que requieren inscripción previa.

El viernes 10 de abril a las 18.00 horas, la sesión 'Bebés de cuento: Esta historia es para ti', con Carmen Talavera, está pensada para bebés de entre seis y 36 meses.

El sábado 18 de abril a las 11.30 horas, el taller 'Diseña tu Cuaderno de Lectura', a cargo de Lourdes Yubero, se dirige a niños mayores de siete años. Y el sábado 25 de abril habrá dos actividades en inglés impartidas por Jennie Gant: 'Stories and songs', a las 11.00 horas para bebés de 6 a 36 meses, y 'Stories and crafts', a las 12.00 horas para niños de 3 a 6 años.