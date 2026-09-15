Binter lanza una iniciativa para adquirir billetes entre Valladolid y Canarias desde 95 euros

Archivo - Turismo.- Binter lanza una promoción para volar entre Valencia y Canarias en otoño desde 56 euros - ANTONIO DI CIOMMKO - Archivo

VALLADOLID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Binter lanza un nuevo 'Bintazo' que permitirá adquirir, hasta el 28 de septiembre, billetes a precios reducidos --desde 95 euros-- para viajar entre Valladolid y Canarias del 1 de noviembre al 31 de marzo de 2027.

A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 95 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria o en Tenerife.

Los pasajeros de estos vuelos disfrutarán de las ventajas que ofrece la aerolínea canaria, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras, según ha destacado la compañía a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Binter mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, al ofrecer gratis los vuelos en conexión para aprovechar los 240 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.

Las personas que deseen aprovechar esta promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.