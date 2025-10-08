El Black Friday y el Ciber Monday generarán unos 3.700 empleos en Castilla y León

Archivo - Dos personas observan el cartel de una tienda con descuentos por el Black Friday. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Black Friday y el Cyber Monday generarán unos 3.695 contrataciones en Castilla y León, un volumen que supone un incremento del 7,4 por ciento respecto a los 3.440 contratos que se firmaron en 2024, según las previsiones de Randstad con motivo de la llegada del próximo 28 de noviembre y el lunes 1 de diciembre.

Estas cifras ofrecidas por Randstad hacen referencia a firmas de nuevos contratos para el sector del comercio, la logística y el transporte durante este periodo.

Por provincias, Valladolid concentrará el mayor número de contrataciones con 960 firmas (-4 por ciento respecto al año anterior), seguida de León con 750 (+23), Burgos con 525 (+11,7), Salamanca con 475 (+9,2), Segovia con 250 (+8,7), Palencia con 260 (+4), Zamora con 210 (+7,7), Ávila con 155 (+19,2) y Soria con 110 (-8,7).

"El Black Friday se ha consolidado como un momento clave para sectores como el comercio, la logística y el transporte.

En este sentido, el director regional de Trabajo Temporal de la zona Norte en Randstad, Jesús Fernández Lima, ha apuntado a un "notable crecimiento previsto en Castilla y León", lo que "demuestra la importancia de esta campaña para dinamizar el mercado laboral regional".

Todo ello, ha dicho, "a pesar de factores como el menor poder adquisitivo de los hogares o los efectos de la reforma laboral, que han reducido el número de contratos nuevos al recurrir muchas empresas a llamamientos de fijos discontinuos ya existentes".

A nivel nacional, Randstad prevé que el Black Friday y el Cyber Monday generarán alrededor de 110.830 contrataciones, una cifra muy similar a la alcanzada en 2024, cuando fueron 110.795.

Por sectores, el 59,3 por ciento de los contratos se firmarán en transporte y logística, concretamente más de 65.700, con un descenso del 6,8 por ciento respecto al año pasado. Asimismo, el comercio representará el 40,7 por ciento del total, con alrededor de 45.100 empleos, lo que supone un crecimiento del 12,1 por ciento en comparación con 2024.

En términos de volumen, Cataluña vuelve a liderar las contrataciones con 19.680 firmas, seguida muy de cerca por Andalucía (18.680) y la Comunidad de Madrid (18.180). Entre las tres concentran más de la mitad de las oportunidades laborales de la campaña del Black Friday y el Cyber Monday.

Por su parte, Castilla y León se sitúa entre las comunidades que más crecen esta campaña, con 3.695 contrataciones previstas (+7,4 por ciento), lo que "confirma el dinamismo de su mercado laboral".

Otras regiones con cifras destacadas son la Comunidad Valenciana (13.070), Galicia (6.155), Canarias (5.640) y País Vasco (5.370), lo que demuestra que el impacto del Black Friday es transversal en el conjunto del país.

Al mismo tiempo, comunidades de menor tamaño en términos absolutos también muestran una evolución positiva, como Navarra, el Principado de Asturias o Castilla-La Mancha, que incrementan de manera notable sus cifras frente al año anterior.

En contraste, algunos territorios registran descensos en el volumen de contrataciones, siendo el caso de La Rioja, Andalucía o Galicia, aunque en la mayoría de ellos continúan siendo un motor de empleo en la campaña de consumo más importante del año.

DEMANDAS DE LAS EMPRESAS

Las principales demandas de las empresas logísticas para dar respuesta al tradicional repunte del consumo que se da en estas fechas serán empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, además de profesionales destinados a la atención al cliente para atender el auge del comercio electrónico.

El sector del comercio, por su parte, reforzará sus plantillas principalmente con dependientes, promotores y perfiles comerciales, entre los que se valora el trato cercano con el cliente y sus dotes comunicativas.

Tanto para el sector logístico como para el relacionado con el retail, las empresas valoran cada vez más candidatos con competencias digitales y conocimiento de plataformas como consecuencia del incremento del comercio electrónico.