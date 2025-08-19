Los 'BlackHawk' ya están en Matacán (Salamanca) para participar en el dispositivo de extinción de incendios

Llegada de los 'BlackHawk' a Matacán (Salamanca) para participar en el dispositivo de extinción de incendios - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO

SALAMANCA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos helicópteros BlackHaw han aterrizado a primera hora de esta tarde en la base aérea de Matacán (Salamanca) y desde mañana participará en el dispositivo de extinción de los incendios forestales que asolan el país.

En la recepción de estas aeronaves han estado presentes Rosa López, subdelegada del Gobierno en Salamanca, y el Coronel jefe de la Base Aérea de Matacán, José Ignacio Ruiz de Eguilaz Martín, informa la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado.

Rosa López ha mostrado su agradecimiento al personal y a los Gobiernos de Eslovaquia y República Checa por el "esfuerzo" para participar en este dispositivo de lucha contra incendios.

López ha destacado la "solidaridad" mostrada por varios países de la Unión Europea, que han aportado personal y medios "para lograr acabar con esta ola de incendios".

Estos helicópteros han llegado a Castilla y León a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, activado por el Ministerio del Interior y operará donde sea más urgente su intervención.

Desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y el Ministerio del Interior se gestiona la incorporación de nuevos medios europeos en las labores de extinción.

En el caso de estos helicópteros BlackHawk tienen una capacidad de carga de 3.400 litros.