Blanco acusa al PSOE de aceptar "conclusiones similares" del informe de residencias en Navarra "con peores datos"

Ana Sánchez la acusa de "ponerse de perfil" y le pide que "tome decisiones ya" mientras la consejera niega "desamparo" de los centros

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha acusado al PSOE de dar por buenas en Navarra "conclusiones similares" en su informe sobre la situación de las residencias a las del elaborado en Castilla y León, a pesar de los "peores datos" de aquella comunidad.

Así ha respondido Blanco a una pregunta parlamentaria formulada por la procuradora socialista Nuria Rubio en la sesión de control del Pleno de las Cortes de este martes acerca del informe sobre el impacto de la COVID-19 en las residencias de mayores castellanoleonesas.

"No se trata de que yo esté satisfecha con el informe", ha aseverado la consejera, quien ha defendido que es "extenso" y "amplio", amén de estar elaborado "desde la objetividad, el rigor y el respeto".

Así, Isabel Blanco ha recordado que según este análisis, las residencias se comportaron "igual que el entorno en el que estaban", con mayor incidencia en zonas más afectadas. "El estudio muestra que la prevalencia en la zona, el tamaño de las residencias y las visitas previas son los principales factores de incidencia en los centros", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que Navarra y Castilla y León son las dos comunidades donde se ha hecho este informe, con conclusiones "muy similares", si bien en la primera el PSOE ha "valorado positivamente" esos resultados a pesar de que la comunidad foral presenta "peores datos", por lo que ha sugerido que "la diferencia" a la hora de juzgarlos es que los socialistas "allí gobiernan y aquí no".

Por su parte, Nuria Rubio ha acusado al informe de no cumplir con el objetivo de "saber qué sucedió" en las residencias durante la pandemia "para poder poner solución", al tiempo que ha sentenciado que "llega tarde y no arroja ninguna luz".

Tras acusar a la consejera de ocultar los datos de las residencias privadas, ha criticado el "batiburrillo de datos, inspecciones y visitas" sobre estos centros que contiene el informe. "No conocían lo que sucedía antes de la pandemia y no lo conocen ahora", ha apostillado Rubio, quien ha aprovechado para reclamar una mejora en las condiciones laborales del personal de estos centros.

"El Partido Socialista no va a parar hasta que sepamos toda la verdad, utilizaremos todas las herramientas que estén en nuestra mano", ha insistido la procuradora, quien ha advertido a Blanco de que "se le van a acabar de una vez por todas las excusas".

"DE PERFIL"

Previamente, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha respondido a otra pregunta de la también socialista Ana Sánchez, quien ha acusado a la Junta de "ponerse de perfil" ante la problemática de estos centros, tras lo que le ha reclamado que "tome decisiones ya".

Sánchez ha criticado que "desde julio" la Consejería no haya facilitado a la Fiscalía "ni uno solo de los datos" sobre la situación de las residencias en la provincia de Zamora, lo que supone ya "tres meses de desamparo, angustia, abandono y absoluta dejadez".

La política zamorana ha reprochado a Blanco que haya asumido en este informe "sin despeinarse" que la Junta está "recogiendo lo sembrado durante 30 años de un modelo privatizador" en Castilla y León en el que "se anteponen los intereses económicos a la calidad y salud de los vecinos".

Sin embargo, Isabel Blanco ha negado que exista ese "desamparo" en las residencias y ha defendido que la Junta ha facilitado todos los datos solicitados por cada una de las fiscalías provinciales de la Comunidad, así como la Fiscalía Delegada de la Dependencia de Castilla y León.

También ha negado la consejera que miembro alguno del Gobierno regional se haya puesto "de perfil" y ha defendido que éste "ha actuado y seguirá haciéndolo".

Por último, y tras sostener que los actualmente los centros "no están colapsados", ha recordado que sin la vigencia del estado de alarma la Junta no tiene la facultad para intervenir residencias, lo cual "no quiere decir que no se actúe". "No le quepa duda que hemos estado, estamos y vamos a seguir estando", ha concluido Isabel Blanco.