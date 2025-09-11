Blanco anima a los alcaldes de localidades leonesas a difundir las ayudas entre los vecinos afectados por los incendios

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha visitado hoy las labores de desescombro de las viviendas de Castrocalbón damnificadas por el incendio - JCYL

LEÓN, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha animado a los alcaldes de las localidades leonesas afectadas por los incendios a difundir las ayudas entre sus vecinos para que las conozcan y puedan beneficiarse de ellas.

La representante del Ejecutivo autonómico ha visitado este jueves las labores de desescombro de las viviendas de Castrocalbón damnificadas por el incendio y, posteriormente, ha mantenido un encuentro con los alcaldes de Alija del Infantado, Castrillo de la Valduerna, Castrocalbón, Castrocontrigo, Cebrones del Río, Destriana, Palacios de la Valduerna, Pozuelo del Páramo, Quintana del Marco, Quintana y Congosto, San Esteban de Nogales, Santa Elena de Jamuz y Villamontán de la Valduerna.

Durante estos encuentros, la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico les ha informado de las ayudas puestas en marcha por la Junta para aquellas personas afectadas por la oleada de incendios.