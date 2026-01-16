Blanco destaca los resultados "altamente positivos" del 'Plan contra la soledad no deseada' con 100 millones invertidos

La vicepresidenta del Gobierno autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, firma un protocolo de colaboración con el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl) - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha destacado las políticas impulsadas por el Ejecutivo autonómico en el marco del 'Plan de acción contra la soledad no deseada y el aislamiento social 2022-2025', al que se han destinado 100 millones, que ha arrojado resultados "altamente positivos".

En un amplio catálogo de recursos y servicios como la 'Red Amiga', el teléfono 'Cerca de ti', los podcast del 'Club de los 60', la iniciativa 'Cerca de ti Navidad' u otras acciones como el 'Programa Interuniversitario de la Experiencia' o el fomento del asociacionismo.

Así se desprende del balance que ha realizado la representante del Ejecutivo autonómico durante la firma de un protocolo de colaboración con el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl) para extender la red de detección precoz de casos de soledad no deseada a las 1.600 farmacias de la Comunidad que se transforman en puntos de información, asesoramiento y orientación de las personas que viven alguna de estas situaciones.

La vicepresidenta ha realizado un balance del plan que cumplió su vigencia el pasado 31 de diciembre y cuya implementación ha arrojado resultados "altamente positivos".

Durante este periodo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha logrado, en primer lugar, integrar la atención a la soledad no deseada en el Sistema de Servicios Sociales autonómico, para que estas personas puedan acceder a un amplio catálogo de recursos aunque no sean usuarias de estos servicios o no tengan otras necesidades sociales.

Además, la Administración autonómica ha desarrollado un "eficaz" sistema de información, detección precoz, valoración y atención a este colectivo, que se lleva a cabo junto a las entidades del Tercer Sector y otras organizaciones y al que ahora se incorpora Concyl. Se trata de una acción coordinada que se implementa mediante la 'Red Amiga' o el teléfono 'Cerca de ti'.

Ligado a esto, se encuentra el tercer gran avance del Plan de Acción, que ha consistido en dotar a todos los servicios de atención a las personas mayores de una perspectiva de detección y atención a las personas que viven en estos contextos.

De este modo, se han adaptado los recursos existentes, como los equipos Epap -equipos para la promoción de la autonomía personal- de los Centros de Acción Social (CEAS), cuyo personal se ha especializado en atender situaciones de soledad severas.

Actualmente, el sistema cuenta con 35 equipos que en 2024 (últimos datos disponibles) atendieron a 1.868 personas --la mayoría mujeres con una media de 62 años--, de las que el 40 por ciento ha recibido una intervención específica por soledad.

También se han adecuado servicios como la Teleasistencia Avanzada --de los 62.300 usuarios, más la mitad viven solos--, el de ayuda a domicilio, la prestación del asistente personal y el resto de las actividades destinadas al fomento del envejecimiento activo, con la creación, en este caso, de los 'Espacios de encuentro' en los entornos rurales. Todos ellos incluyen acciones o actividades dirigidas a acabar con esta realidad y a paliar sus consecuencia.

'RED AMIGA'

La 'Red Amiga' es un instrumento impulsado por la Junta para la detección precoz, identificación, análisis y acompañamiento de personas en situación de soledad no deseada y a la que ya se han sumado 92 organizaciones, además de la propia Consejería y la Red de Federaciones Provinciales de Jubilados y Pensionistas, que aglutina alrededor de 1.500 asociaciones y cuenta con más de 135.000 socios, la mayoría residentes en municipios de menos de 5.000.

Esta iniciativa, que ya tiene dos años de vida, también trata de facilitar las relaciones interpersonales a las personas mayores de Castilla y León.

A través del soporte de la 'Red Amiga', además del papel técnico de detección y acompañamiento y las labores de sensibilización e información que realizan las entidades del Tercer Sector --Lares, Acalerte, Cermi, Afacayle, Intras, Once, Plena Inclusión, Cruz Roja, CAS, Cáritas, Fademur, Asde, Codeder o ACDR Tierra de Campos--, las asociaciones de jubilados y pensionistas llevan a los entornos rurales actividades de fomento del envejecimiento activo y saludable que intensifican las relaciones entre personas mayores e intergeneracionales.

En el seno de la Red también se ha elaborado la citada 'Guía de actuación frente a la soledad no deseada y el aislamiento social', en la que también han participado las corporaciones locales y la Consejería de Sanidad, disponible en la web de la Administración autonómica.

TELÉFONO 'CERCA DE TI'

El número de teléfono gratuito 900 264 812 es una de las vías de contacto de las personas que se sienten solas y no lo desean. De este modo, los profesionales al otro lado de la línea pueden identificar los casos y ajustar los apoyos necesarios, así como realizar un seguimiento individualizado para comprobar que el usuario logra superar la situación.

Desde que echó a andar, el 18 de diciembre de 2023, el personal especializado ha atendido 1.518 llamadas, de las que 781 trataron sobre cuestiones específicas de la soledad no deseada.

El resto de las personas que se pusieron en contacto con el servicio se interesaron por otros recursos relacionados con los servicios sociales.

En total, se ha atendido a 905 personas --más de 400 al año--, de las cuales 699 recibieron atención y asesoramiento y 159 precisaron de ayuda directa, mientras que el 86 por ciento se derivó a las actividades de los centros de día, entidades de la 'Red Amiga' u otras organizaciones y el resto acudió a los servicios sociales de los ayuntamientos.

ESPACIOS DE ENCUENTRO

Asimismo, la Junta puso en marcha los denominados 'Espacios de encuentro', lugares dirigidos al desarrollo de actividades en grupo y, por tanto, al fomento de las relaciones interpersonales.

En total, se dispone de 80 de estos espacios, de los que la mitad están gestionados por la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas y la otra mitad se ubican en los centros de día de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

En lo que respecta a los espacios que gestiona la Red de Jubilados, se celebran anualmente centenares de talleres y charlas a los que asisten masivamente sus socios.

En cuanto a los centros de día con unidades de atención social, tienen 123.000 socios y una participación de aproximadamente 12.000 personas al año en actividades relacionadas con la comunicación y ruptura del aislamiento social.

OTROS RECURSOS

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades también apoya la puesta en marcha de proyectos desarrollados por entidades del Tercer Sector relacionados con la soledad no deseada y el aislamiento social a través de las subvenciones del 0,7 por ciento del IRPF para fines sociales.

Entre 2023 y 2026 se han financiado 61 iniciativas --este año, 18 de 13 entidades por 1,9 millones-- de los que se han beneficiado más de 11.000 personas.

Además, en el programa 'A gusto en casa' se llevan a cabo actuaciones específicas para atender estas situaciones, puesto que, de las 5.567 personas atendidas, el 27 por ciento viven solas.

Pero para llevar a cabo el desarrollo del Plan de Acción y ejecutar todas las medidas con eficacia y calidad, el Ejecutivo autonómico ha llevado a cabo un gran proceso formativo del personal: un total de 425 profesionales han adquirido los conocimientos específicos necesarios para llevar a cabo su actividad en los diferentes programas, como también sucede en la prevención de conductas suicidas, área en el que se han formado 376 profesionales de residencias, centros de día y entidades de la 'Red Amiga'.