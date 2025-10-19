Blanco pide a la oposición que abandone sus "cuitas internas" y "ayude a aprobar los presupuestos" de la Junta

Las autoridades dan la salida a la carrera de la AECC de Zamora. - EUROPA PRESS

Participa en la carrera 'Mucho x Vivir', de la Asociación contra el Cáncer de Zamora, que reúne a 8.000 personas

ZAMORA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha pedido este domingo en Zamora a "todos los partidos de la oposición", desde "el PSOE hasta Vox", que "dejen de lado sus cuitas internas" y apoyen el proyecto de presupuestos presentado por la Junta esta semana.

"Unos presupuestos que apuestan por las familias, por garantizar sus derechos y por seguir avanzando", ha asegurado antes de participar en la carrera 'Mucho X Vivir' organizada por la Asociación Contra el Cáncer de Zamora.

Blanco ha hecho estas declaraciones después de recordar, al hilo de los objetivos de la carrera contra el cáncer, que la Consejería de Sanidad recibiría, en el caso de salir adelante las cuentas, "5.230 millones de euros" para "ayudar a a atender a las personas, para avanzar, para apostar por los cribados, por los tratamientos y por ayudar a las familias" de los diagnosticados.

La vicepresidenta ha puesto en valor, además, el trabajo de los servicios sociales de la Comunidad en esta materia. "En esto estamos desde el Partido Popular, en seguir apostando por las familias, en garantizar sus derechos, seguir avanzando y generar oportunidades para el territorio", ha añadido.

Blanco, además, ha recordado que buena parte del éxito de los tratamientos del cáncer viene precisamente de la investigación y ha asegurado que en ello juega un papel esencial el sector educativo: "En Castilla y León tenemos el mejor sistema educativo, que apuesta precisamente por la investigación".

En este punto, ha apostillado que la Consejería de Educación tendrá en 2026 un presupuesto de 3.050 millones de euros si el proyecto de cuentas públicas recibe el respaldo de las Cortes.

Por lo que refiere a la carrera, más de 8.000 zamoranos se han inscrito en la prueba, que destina a la investigación contra el cáncer todo lo recaudado.

En este contexto, la presidenta de la AECC de Zamora, María Hernández, ha pedido a las mujeres que, pese a noticias como las de las últimas semanas en Andalucía, "sigan confiando en los cribados" como mejor herramienta para prevenir y conseguir un diagnóstico precoz de la enfermedad.