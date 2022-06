Blázquez niega divergencias de la CEE con el Papa sobre los casos de abusos en la Iglesia

VALLADOLID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hasta hoy cardenal y arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha aclarado este viernes que la Conferencia Episcopal Española está en sintonía con el Santo Padre en todo lo relacionado en los casos de abusos en la Iglesia por lo que ha sido tajante al rechazar divergencias que, según ha reprochado, "algunos" han querido mostrar.

"No se sostienen esas divergencias", ha aseverado Blázquez que ha acompañado en rueda de prensa al arzobispo electo y actual arzobispo auxiliar, Luis Argüello, que, en el día de la oficialización de su nombramiento, ha preferido no pronunciarse sobre asuntos que no atañan a la Diócesis vallisoletana.

Dicho esto y vuelto a preguntar por los casos de abusos en la Iglesia, el también portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, ha apelado al mensaje que han mantenido: "De verdad poner en el centro de nuestra preocupación --a las víctimas-- desde la realidad concreta que exista".

En este punto, ha añadido que "afortunadamente" en el caso de la Diócesis de Valladolid se trata de una "realidad muy pequeñita".

Por otro lado, ha asumido que la transmisión de la fe es un desafío en España y en toda la sociedad occidental y ha llamado a centrarse en todas las vocaciones de la Iglesia y no sólo en las sacerdotales, punto en el que ha mostrado una preocupación expresa por la vocación al matrimonio cristiano para pedir que haya familias abiertas a la vida y a la transmisión de la fe para que pueda haber vocaciones sacerdotales. "Si no hay mata no hay patata", ha resumido en alusión al refranero cristiano.