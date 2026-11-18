Un momento de la presentación en la Diputación de Valladolid. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los municipios vallisoletanos de Boecillo, Tudela de Duero y Herrera de Duero celebran desde este jueves, 19 de noviembre, y hasta el próximo lunes día 23 las XVII Jornadas Micológicas y la X Fiesta de Exaltación del Níscalo de Castilla y León, un programa que incluye charlas, rutas, degustaciones gastronómicas, talleres de identificación y exposiciones.

Según han informado los organizadores durante su presentación en la Diputación de Valladolid, la iniciativa pretende posicionar a estas localidades "como municipios de interés micológico y espacio referente en el mundo de los hongos", con la participación además de los bares de la zona en una nueva edición de pinchos con setas.

La programación arranca este jueves en la Sala de Exposiciones del Centro Cívico de Boecillo a las 19.00 horas con entrada gratuita para la charla 'Los bosques de Castilla y León y sus setas', presentada por el alcalde de la localidad, Raúl Gómez Pintado, e impartida por el presidente de la Asociación Vallisoletana de Micología, Aurelio García Blanco.

Al finalizar, el cocinero Luis Miguel Fernández y el barman de 'Bossanova Lounge Bar' Iván Martín ofrecerán una elaboración y degustación de tapa y cóctel con setas, antes de dar paso a la ruta de pinchos por los bares del municipio, para la que cada asistente recibirá una invitación.

El viernes 20 de noviembre la actividad se traslada al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tudela de Duero, donde a las 17.30 horas se celebrará la conferencia gratuita 'Conocimiento de las setas de nuestro entorno', presentada por el concejal de Promoción Industrial, Hostelería, Empleo y Comercio, Carmelo Astruga Castro, e impartida por el vicepresidente de la Asociación Vallisoletana de Micología, Rubén Martín González, con invitación a un pincho en los bares de Tudela o Herrera.

Esa misma tarde, a las 19.00 horas, el Centro Cívico de Boecillo acogerá una cata de tres tipos de aceite de oliva virgen extra con maridaje especial por un precio de ocho euros.

Para el sábado 21 se han programado a las 9.30 horas salidas guiadas para recolectar setas --destinadas a formar parte de las exposiciones y limitadas a 70 personas por grupo previa inscripción, con tarifas de cuatro euros para mayores de 14 años y dos euros para menores-- desde la Plaza Mayor de Herrera de Duero, en el caso del grupo de Boecillo, y desde la entrada del pinar de 'Santinos', en el de Tudela de Duero, además de un taller de fotografía micológica con el móvil desde Herrera a cargo de Julián Extremiana Rodrigo.

Tras el encuentro de ambos grupos en torno a las 11.00 horas para realizar una parada con almuerzo, identificación de especies y charla de Aurelio García Blanco y Rubén Martín González, la plaza de la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Herrera de Duero acogerá desde las 13.30 horas una degustación de patatas con setas y níscalos con un donativo mínimo de dos euros a favor de la Asociación de Vecinos de Herrera de Duero Plataforma contra la Planta de Biometano, mientras que Boecillo celebrará una comida con menú micológico a partir de las 15.15 horas previa inscripción (20 euros para adultos y 16 para menores de 14 años).

La jornada sabatina se completará con talleres de identificación y exposiciones en el patio del Ayuntamiento de Boecillo (de 17.30 a 19.30 horas) y en el Auditorio-Sala de Exposiciones de Tudela de Duero (de 18.00 a 20.00 horas el sábado y de 12.00 a 14.00 horas el domingo 22 y el lunes 23, con entrega de ejemplares enteros el viernes de 17.00 a 19.00 horas y el sábado de 12.00 a 14.00 horas).

Por último, el domingo 22 se celebrará la X Fiesta de Exaltación del Níscalo con una ruta micológica y botánica al Monte de Boecillo a las 9.30 horas desde la plaza 'Condes de Gamazo' (limitada a 50 personas previa inscripción, por dos euros para mayores de 14 años y gratuita para menores), seguida en el patio del Consistorio del concierto 'V Edición del Boecillo Nískalo-Rock' a cargo de 'Bendita Maldición' desde las 13.30 horas con entrada libre hasta completar aforo y de una degustación de garbanzos con setas y níscalos con un donativo mínimo de dos euros a favor de la asociación 'La Sonrisa de Leire'.