Bolaños destaca que la nueva organización de la justicia ya funciona "a velocidad de crucero"

VÍDEO: Bolaños insiste en que el "máximo beneficiario" de la amnistía ha sido la sociedad catalana y la española - EUROPA PRESS

ÁVILA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado este miércoles en Ávila, donde ha participado en el acto de apertura de las II Jornadas de directores y directoras de Servicios Comunes, que la nueva organización de los tribunales y el nuevo modelo de Oficina Judicial funcionan ya "a velocidad de crucero".

Las Jornadas, que en su primera edición se celebraron en Zaragoza, tienen como objetivo reforzar esta red, que desempeña "un papel decisivo en la implantación de los tribunales de instancia y del nuevo modelo de Oficina Judicial".

Félix Bolaños ha subrayado que en una legislatura como la que ahora concluye anticipadamente, con un "parlamento muy fraccionado" que ha hecho complicado llevar a cabo proyectos de ley, en Justicia se ha podido sacar adelante uno para "la mayor transformación de la justicia en dos siglos".

"No es un proyecto de este equipo, ni de este ministro, sino de diferentes ministros que habían pasado por el ministerio, pero la justicia nunca se había puesto en un momento de abordarlo ya que siempre los gobiernos habían primado otros ámbitos para abordar las reformas que necesitaba el país", ha enfatizado.

Mientras tanto, ha recordado Bolaños, España seguía con un sistema de juzgados unipersonales que señala que era una organización que databa de 1834. Ahora, los sustituyen los tribunales de Instancia, "un modelo europeo, flexible" que da respuesta a un servicio publico como el de la justicia para una sociedad "del siglo XXI".

Bolaños ha matizado que un cambio como éste "necesita un tiempo de rodaje" y ha reconocido que en los primeros momentos de su aplicación, que en algunos casos como las ciudades más grandes ha comenzado hace menos de un año, ha habido dificultades. "¿Pero qué íbamos a hacer, quedarnos de brazos cruzados?, se ha preguntado.

De hecho, ha señalado que en estos primeros meses de aplicación se han obtenido ya "resultados tangibles, que hacen ser muy optimistas" y los juzgados de Instancia y las Oficinas de Justicia "ya funcionan en velocidad de crucero". Así, ha señalado datos como que la litigiosidad en orden civil ha bajado un 11 por ciento, y en todos los órdenes un 7 por ciento.

Los directores de Servicios Comunes, ha señalado, son "una pieza clave del nuevo modelo organizativo" y ha destacado la "fundamental labor" que llevan a cabo los letrados y letradas de la Administración de Justicia que ejercen como directores de los Servicios Comunes en la implantación del nuevo modelo organizativo.

El ministro ha subrayado que son quienes deben hacer que esta nueva estructura funcione en la práctica, con procesos eficaces, criterios homogéneos y una distribución clara de las tareas y responsabilidades.

También ha reconocido su responsabilidad en la gestión y coordinación de los equipos, así como su papel clave ante jueces, abogados, procuradores y el resto de actores que participan en la prestación del Servicio Público de Justicia.

La Oficina Judicial, ha incidido, es el "pulmón" de los tribunales de instancia Bolaños ha puesto en valor la Oficina Judicial, a la que ha definido como el "pulmón" de los tribunales de instancia, y ha explicado que el nuevo modelo supera la organización tradicional, en la que los letrados y funcionarios estaban vinculados a cada juez o jueza, para avanzar hacia una estructura en la que los recursos puedan atender al conjunto de las secciones en función de las necesidades.

Al acto han acudido el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente; el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González; el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Alberto García; y el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán, junto a otras autoridades.