Bolaños plantea "decidir" entre votar a quienes defienden a "la gente" o a una "coalición reaccionaria"

ÁVILA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha aseverado este miércoles que en la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre "la gente tiene que decidir" entre votar a quienes les defienden o a una "coalición reaccionaria" que, aventura, propone "un recorte masivo de derechos".

Así lo ha señalado el ministro socialista al ser preguntado por cómo afronta el PSOE la convocatoria electoral en una provincia como Ávila, donde se encontraba este miércoles para inaugurar las II Jornadas de Directores de Servicios Comunes de Justicia.

Para Bolaños, el próximo 29 de noviembre los ciudadanos tendrán que "decidir" si apuestan, por un lado, un gobierno progresista que ponga en el centro la vivienda, el incremento de las pensiones, el incremento de los salarios, los permisos de paternidad y maternidad iguales para hombres y mujeres", entre otras medidas, que es lo que considera que significa votar al Partido Socialista y apoyar un gobierno de una coalición progresista.

Y enfrente ha situado a una posible "coalición reaccionaria" que ha matizado que "podría existir si les dieran los números", que asegura que tiene "un proyecto de recorte masivo de derechos".

De hecho, ha criticado que "asoman un poco la patita, no demasiado todavía", y así ha interpretado declaraciones que sitúa en la jornada de este martes como que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo", "decía que hay que mirar con lupa y hay que perseguir las bajas médicas" y el día anterior "hubo un aguerrido portavoz de Vox --en referencia al responsable económico de la formación, José María Figaredo, que decía que qué es esto un sistema público de pensiones, que habría que privatizar en parte".

Eso es, a su juicio, "la coalición reaccionaria", con un "recorte masivo de derechos".

En resumen, ha reiterado que "la gente tiene que decidir si vota a los que les defendemos, a los que estamos para mejorarles la vida o prefieren una colección reaccionaria para que les recorte derechos y para que haga retroceder a nuestro país".

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