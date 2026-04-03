Un boleto de La Primitiva sellado en San Andrés del Rabanedo (León) premiado con casi 66.000 euros

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VALLADOLID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un boleto sellado en San Andrés del Rabanedo (León) ha resultado agraciado con un premio de 65.697,56 euros en el sorteo de La Primitiva celebrado este jueves, 2 de abril.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 38, 44, 11, 5, 22 y 18. El número complementario es el 12, el reintegro el 3 y el Joker, 6317039. La recaudación ha ascendido a 11.054.716,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados y en el Despacho Receptor número 45.590 de San Andrés del Rabanedo (León); en la Administración de Loterías nº26 de Oviedo (Asturias) y en el Despacho Receptor número 23.180 de Castellón de la Plana (Castellón).

En el sorteo de no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 13.500.000,00 euros.