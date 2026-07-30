Bomberos de la Diputación de Salamanca acuden al fuego de Fermoselle (Zamora) y protegen los núcleos urbanos

Bomberos de la Diputación de Salamanca durante su intervención en Fermoselle (Zamora). - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca, a través del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), ha participado en las labores de extinción del incendio forestal declarado en Fermoselle (Zamora) a petición de la Junta de Castilla y León.

En la jornada de este miércoles 29 se ha movilizado un primer contingente de efectivos del SPEIS con la participación de medios de los parques de Vitigudino, Ledesma y Lumbrales, así como del jefe de Guardia, para colaborar en las tareas de control del incendio, de "gran magnitud", han informado a Europa Press fuentes de la Diputación.

La institución provincial ha señalado que durante la intervención los bomberos de la Diputación han desempeñado un papel "clave" en los momentos iniciales de la emergencia, ya que ha sido el primer servicio en defender el núcleo urbano de Fermoselle.

Asimismo, han colaborado en la evacuación de la residencia de mayores de la localidad y en la protección de instalaciones agrícolas y viviendas en Fermoselle, Muga de Sayago y Fornillos. En la madrugada del jueves, a las 1.30 horas, se ha procedido al relevo de las dotaciones desplegadas.

En este operativo han participado un sargento, dos cabos y dos bomberos del SPEIS, junto con tres colaboradores del parque de Ledesma y tres colaboradores del parque de Lumbrales.

Finalmente, y en función de la evolución favorable del incendio y del incremento de medios aportados por otras administraciones, los efectivos de la Diputación de Salamanca se han retirado a las 9.00 horas de este jueves 30.

La Diputación de Salamanca ha subrayado "la profesionalidad, coordinación y entrega de los efectivos del SPEIS, que han trabajado intensamente para proteger a la población y minimizar los daños en un entorno de alto valor natural".