Bonificaciones en autopistas, ayudas para el carné de conducir y mantener Buscyl, primeros retos de Sanchidrián

1096256.1.260.149.20260615123304 Toma de posesión de la nueva consejera de Movilidad, Transforamción Digital e IA, Cristina Sanchidrián. - EUROPA PRESS/CLAUDIA ALBA

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha situado como sus primeros retos de gestión la implantación de la bonificación en las autopistas de titularidad del Estado, así como la bonificación para la obtención del carné de conducir, el mantenimiento del Buscyl y otras medidas anunciadas durante la campaña electoral.

En sus declaraciones tras asumir el cargo, la representante del PP ha remarcado que lo prioritario es continuar con los retos que ya están comenzados, seguir con los comprometidos y abordar los nuevos asuntos con "profesionalidad y entrega", para lo que, como ha señalado, cuenta con un equipo y un respaldo técnico "excepcional".

Sanchidrián ha agradecido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la confianza depositada en ella para dirigir esta consejería, que incorpora el área de Inteligencia Artificial. Asimismo, ha manifestado que aborda la etapa con "muchísima responsabilidad" y con "muchas ganas e ilusión" de comenzar a trabajar para llevar a término todos los programas previstos, tanto los defendidos en la campaña electoral como con los introducidos en el acuerdo de Gobierno de PP y Vox.

Por otra parte, la consejera ha expresado su agradecimiento a su antecesor en el cargo, José Luis Sanz Merino, de quien ha destacado que ha liderado un equipo "excepcional" dentro del departamento. En este sentido, ha puesto en valor logros de la anterior gestión como la gratuidad del transporte público con el Buscyl y la digitalización de todo el transporte.

TRAYECTORIA

La abulense Cristina Sanchidrián, que asume la cartera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, es licenciada en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de la Universidad Politécnica de Madrid en la especialidad de Edificación.

En 2006 se incorporó como arquitecta municipal en el Ayuntamiento de Ávila hasta que en enero del pasado año fue nombrada jefa del Servicio de Movilidad y Transformación Digital en la provincia de Ávila. En las pasadas elecciones del 15 de marzo, encabezó la lista del PP a las Cortes por la provincia abulense.