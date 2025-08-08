La Bonoloto deja más de 370.000 euros en Soria

Archivo - Imagen de archivo de una administración de Loterías en Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto de este jueves ha dejado un total de euros 370.629,01 a un acertante de primera categoría --seis aciertos-- en Soria capital, según informa Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.

En concreto, el boleto se ha validado en la Administración de Loterías número 3 de Soria, situada en Edificio Avenida Mariano Vicén, 7.

La combinación ganadora ha estado compuesta por los números 38, 31, 32, 01, 26 y 15, complementario el 29 y reintegro el 5. La recaudación del sorteo ascendió a 2.097.446,50 euros.