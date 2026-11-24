MADRID/PALENCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del lunes de la Bonoloto dejó 47.530,86 euros a un acertante de segunda categoría --cinco más el complementario-- en Palencia, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el billete se consignó en la Administración de Loterías número 15 de la capital. La combinación ganadora está formada por los números 16, 15, 8, 34, 21 y 36. El número complementario es el 7 y el reintegro, el 4. La recaudación ascendió a 2.322.708,50 euros.

De primera categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.300.000 euros.

De segunda categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos más acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 51.220 de Málaga y en la Administración nº 3 de Dos Hermanas (Sevilla).