La Bonoloto deja más de 552.000 euros en Zamora

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ZAMORA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Bonoloto de este martes, 10 de noviembre, ha dejado un total de 552.777,46 euros a un acertante de primera categoría --seis acierto-- en Zamora, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.
El billete, uno de los dos agraciados en esta categoría, ha sido validado en el despacho receptor 91.395 de Zamora sito en Avenida de Galicia 36.
La combinación ganadora estaba formada por los números 42, 30, 37, 07, 38 y 04, complementario 13 y reintegro el 7. La recaudación del sorteo ascendió a 2.473.342,50 euros.