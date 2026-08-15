La Bonoloto deja más de 60.000 euros a un acertante de segunda categoría en Ciudad Rodrigo (Salamanca)

Archivo - Imagen de recursos de loterías y apuestas del Estado. - EUROPA PRESS - Archivo

SALAMANCA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del viernes de la Bonoloto dejó 61.212,52 euros para un acertante de segunda categoría -- cinco aciertos, más el complementario-- de Ciudad Rodrigo, según informa Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.

En concreto, el billete, uno de los tres premiados, fue consignado en la Administración número 1 de la citada localidad.

La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 1, 44, 23, 13 18 y 48. El número complementario es el 22 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.991.759,50 euros.

De primera nategoría (seis aciertos) no ha habido boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.300.000 euros.