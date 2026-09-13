La Bonoloto deja un premio de más de 35.000 euros a un acertante en Valladolid

Archivo - Lotería. Bonoloto. Primitiva. El Gordo. Lotería Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del sábado 12 de septiembre de la Bonoloto ha dejado 35.830,90 euros para un acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos más el complementario) en Valladolid, según informa Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.

En concreto, el billete, uno de los cuatro premiados en esta categoría, ha sido consignado en la Administración de Loterías número 36 de Valladolid, situada en el Centro Comercial Vallsur.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado ha estado formada por los números 23, 48, 4, 3, 12 y 37. El número complementario es el 7 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.359.675,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.100.000 euros.