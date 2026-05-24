La Bonoloto deja un premio de más de 351.000 euros en Villablino (León)

Archivo - Lotería. Bonoloto. Primitiva. El Gordo. Lotería Nacional.
Archivo - Lotería. Bonoloto. Primitiva. El Gordo. Lotería Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 24 mayo 2026 10:50
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   LEÓN, 24 May. (EUROPA PRESS) -

   El sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 23 de mayo, ha dejado un premio de 351.435,84 euros a un acertante de Primera Categoría (seis aciertos) en Villablino (León), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado remitido a Europa Press.

   En concreto, el único boleto acertante de esta categoría se ha validado en el Despacho Receptor número 45.465 de Villablino, situado en avenida de Laciana, 44.

   La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado 23 de mayo ha estado formada por los números 25, 02, 04, 21, 42 y 12. El número complementario es el 5 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.161.2052 euros.

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