La Bonoloto deja un premio de más de 188.000 euros en un pueblo de León

Archivo - Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, BonoLoto, Primitiva, El Gordo. Administración de loterías número 27, Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 9 de enero, ha dejado un premio de segunda categoría en la localidad leonesa de Veguellina de Órbigo dotado con 188.199,76 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado remitido a Europa Press.

El boleto premiado ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Veguellina de Órbigo, situada en la calle Pío de Cela, 18. Se trata del único acertante de segunda categoría en este sorteo (cinco aciertos más complementario) cuya combinación ganadora estuvo formada por los números 11, 17, 43, 04, 45 y 29, con el 46 como complementario, reintegro 7.

De primera categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.013.819,50 euros.