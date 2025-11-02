La Bonoloto reparte un premio de casi 136.000 euros en Soria

Archivo - Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. - EUROPA PRESS - Archivo

SORIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto del sábado 1 de noviembre ha repartido un premio de 135.966,69 euros en Soria al validarse en esta ciudad un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto ha sido consignado en el Despacho Receptor número 74.040 de Soria, situado en la calle Marqués de Cerralbo, s/n, y la combinación ganadora ha estado formada por los números 6, 7, 40, 27, 28 y 37. El número complementario es el 15 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.199.496,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.400.000 euros.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 64 boletos acertantes, que recibirán 1.062 euros; de Cuarta Categoría (cuatro aciertos) hay 3.877 boletos acertantes, que recibirán 26 euros, y de Quinta Categoría (tres aciertos) existen 77.485 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.