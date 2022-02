Borja González (Cs) apela al voto para que CyL sea "por fin" un factor "relevante" en España

VALLADOLID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización nacional de Ciudadanos, Borja González, ha apelado a decir no "a las mentiras, a los eslóganes vacíos, a la propaganda" y sí a que Castilla y León "sea un factor relevante en España".

Así lo ha señalado durante su visita a Valladolid donde ha querido apoyar la campaña electoral del candidato del partido liberal en Valladolid, Francisco Igea. Así, se ha reunido con simpatizantes y afiliados en una terraza de la ciudad, donde han compartido ideas, iniciativas y, sobre todo, "mucha ilusión", de cara a los comicios del 13 de febrero, señala la formación a través de un comunicado.

A lo largo de la conversación, en la que también ha participado la eurodiputada de Ciudadanos Soraya Rodríguez, han tratado temas como la gestión de Ciudadanos en Castilla y León durante la pandemia, las inminentes elecciones autonómicas y la unión dentro de un partido. Además de, por supuesto, del valor que tiene la palabra dada.

"Los castellanoleoneses son gente honesta, tradicional y leal", ha puesto de manifiesto el secretario general de Ciudadanos. "Tenemos que decir que no a las mentiras, no a los eslóganes vacíos, no a la propaganda" y, ha continuado, "digamos sí a que por fin Castilla y León sea un factor relevante en España, sí a seguir creciendo". "Nos jugamos que Castilla y León siga creciendo", ha enfatizado.

"Esta campaña está siendo apasionante por todo lo que nos jugamos, por el candidato tan excepcional que tenemos y por el valor de la palabra", ha puesto de manifiesto González, quien ha reconocido que ni los castellano y leoneses ni él mismo "han entendido la convocatoria de estas elecciones".

La eurodiputada vallisoletana también ha participado en el 'café ciudadano', en el que ha asegurado que se trata de "unas elecciones que responden a las necesidades políticas del Partido Popular" y ha indicado que "la ciudadanía de la calle ha sentido el golpe y cada vez tiene mayor conciencia social y política de lo que se nos ofrece".

Tras el encuentro, el secretario de organización nacional y la eurodiputada de Ciudadanos han paseado por las calles de Valladolid con cargos públicos del partido, militantes y simpatizantes, y haN aprovechado la ocasión para tomar el pulso a los comerciantes de la ciudad.

En este sentido, ha visitado algunos locales comerciales y hosteleros de la capital y ha hablado con ellos, tanto de la situación actual como la gestión durante la pandemia, además de cómo afrontan la situación de los próximos meses.