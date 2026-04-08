Borja Suárez dejará sus empresas para impulsar su acción de Gobierno en la Diputación de Burgos

Archivo - Borja Suárez. Foto de archivo - DIPUTACIÓN - Archivo

BURGOS 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Burgos y del PP, Borja Suárez, ha anunciado que se desprenderá de forma "inmediata" de todas sus acciones en las sociedades privadas y empresas en las que participa para centrarse en su labor de representación pública como máximo responsable de la Institución provincial.

El presidente, que también lo es del PP, ha tomado esta decisión tras la polémica provocada por una los contratos menores adjudicados por el Ayuntamiento de Burgos a una empresa en la que Suárez tiene participaciones, una situación que la ley califica como "incompatibilidad administrativa".

Suárez ha defendido su absoluta "transparencia", recordando que siempre declaró su participación en dichas sociedades ante el Ayuntamiento y la Diputación, al tiempo que ha vinculado las informaciones publicadas recientemente sobre presuntas irregularidades contables en su etapa empresarial--basadas en correos de 2019 y denuncias de exsocios--a una "estrategia de desprestigio y difamación" que busca dañar su figura política.

Respecto a las peticiones de dimisión por parte de la oposición, el presidente provincial ha sido tajante al asegurar que tiene la conciencia "muy tranquila" y que no considera justa dicha solicitud. No obstante, ha aceptado la necesidad de mejorar los mecanismos de control para evitar que se repitan conflictos de intereses.

Suárez ha concluido reiterando que su salida del accionariado privado se producirá "más pronto" que tarde para evitar que su actividad empresarial interfiera o sea utilizada políticamente contra las instituciones que representa.