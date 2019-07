Bou cree que el PP "ha aprendido" y está seguro de que echarán a los que "pillen en un renuncio" porque si no se irá él

Publicado 05/07/2019 13:27:07 CET

VALLADOLID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, ha asegurado este viernes que ha "aprendido" y "ha cambiado" y se ha mostrado seguro de que si hay algún representante al que "le pillan con algún renuncio económico, se irá a la calle", porque si no, ha advertido, se irá él.

Así lo ha recalcado este viernes en su intervención en un foro económico celebrado en Valladolid, donde ha defendido que en el Ayuntamiento barcelonés el PP "ha salvado los muebles" en las últimas elecciones municipales, en las que obtuvo dos concejales, y ahora podrán "explicar muchas cosas" e incluso se ha mostrado abierto a apoyar los presupuestos de la alcaldesa 'comú' Ada Colau aunque "sin cheques en blanco".

Bou ha recordado que al Partido Popular "le salieron Ciudadanos y Vox" y que "si se descuida, desaparece", pero ahora ha considerado que "ha cambiado" y ha "pasado página". De hecho, ha aseverado que está en esta formación "para que las cosas funcionen" y asegura tener "el teléfono en la mano" para llamar a su presidente, Pablo Casado, "sobre todo si hay alguno por ahí que no tiene claro qué es el erario público".

"Si le pillan con algún renuncio económico, se va a la calle, si no al día siguiente me voy yo", ha apostillado, antes de recalcar que "si hay un partido que no es honrado" él no puede formar parte.

Asimismo, ha defendido que con este cambio del PP "en estos momentos no nacería Vox", pues ha considerado que hubo un momento en el que el partido "se arrancó de sus raíces y se fue a un lugar inhóspito". Por ello, ha subrayado que los principios "son inamovibles" y que no se puede "discutir lo que es la nación".

Así, ha hecho referencia a otros partidos que "discuten lo que es una nación de naciones, nación cultural o nación folclórica", ha ironizado antes de advertir de que los partidos constitucionalistas no deben "perderse por ahí" porque los nacionalistas sí que saben "lo que es una nación y una patria".

En cuanto a su papel en el Ayuntamiento de Barcelona, ha recordado que en las encuestas el PP estaba "a cero" mientras que los políticos nacionalistas decían que "se podía convertir en punta de lanza del independentismo" o en la "capital de la República catalana", por lo que él se "arremangó" y dijo: "ésto lo arreglamos".

De hecho, ha incidido en que accedió a ser candidato porque sabía que la derrota era posible, pues le gustan "las cosas difíciles". Ahora, ha destacado, han "salvado los muebles" y van a "explicar muchas cosas", e incluso ha asegurado que el voto del PP "va a ser importante" para aprobar los presupuestos municipales. De hecho, ha apostillado que dirá "a todo que sí, pero con condiciones, nada de cheque en blanco".