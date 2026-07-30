El burgalés Víctor Ubierna asume la Secretaría de Justicia Territorial en la nueva Ejecutiva estatal de Movimiento Sumar

Nueva Ejecutiva estatal del Movimiento Sumar - MOVIMIENTO SUMAR

VALLADOLID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El burgalés Víctor Ubierna ha asumido la Secretaría de Justicia Territorial en la nueva Ejecutiva estatal de Movimiento Sumar, según ha anunciado este jueves la formación tras la reunión del Grupo Coordinador convocada por las co-coordinadoras Verónica Barbero y Rosa Martínez.

Movimiento Sumar ha destacado que la Secretaría de Justicia Territorial es "un espacio clave" diseñado para dar respuesta a las demandas de la 'España vaciada', combatir el despoblamiento y garantizar la equidad en el acceso a los servicios públicos en todos los territorios.

En este sentido, la formación ha explicado que ha situado el reto demográfico, la lucha contra la despoblación y la garantía de servicios públicos en el medio rural en el centro de su agenda política estatal.

Movimiento Sumar ha destacado que Ubierna cuenta con un perfil técnico como ingeniero técnico Agrícola y "amplia experiencia" en la administración pública y en el sector agroalimentario, lo garantiza que la realidad de la Comunidad Autónoma "tenga una voz directa y capacidad de propuesta en el máximo órgano estatal de decisión" de la formación.

Víctor Ubierna pasa a formar parte del nuevo equipo directivo que, según ha explicado Movimiento Sumar, nace con el objetivo de reforzar la implantación territorial, consolidar las alianzas políticas y articular un proyecto de país sólido de cara al próximo ciclo político e institucional.

En la pasada Asamblea fueron elegidas Cristina Colino, concejal del Ayuntamiento de Valladolid; la leonesa Marina Sastre, y las zamoranas Lucía Arenas y Charo Fernández, coordinadora autonómica de la formación. No obstante, en otoño la formación reestructurará sus órganos , tras la salida de Marina Echebarría de la cocoordinación tras su nombramiento como consejera de la CNMV.