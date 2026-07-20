Burgos acogerá en septiembre a 400 especialistas internacionales en evolución humana en un congreso europeo

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, con la directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), María Martinón. - EUROPA PRESS

BURGOS 20 Jul. (EUROPA PRESS) - La ciudad de Burgos se convertirá entre los días 16 y 20 de septiembre en la capital internacional del estudio sobre los orígenes del ser humano de la mano de los 400 especialistas que participarán en la decimosexta edición del congreso anual de la European Society for the Study of Human Evolution (ESHE), uno de los foros científicos más relevantes de esta disciplina.

El evento está organizado por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) en colaboración con la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos), y ha sido presentado este lunes por la alcaldesa, Cristina Ayala, y la directora del CENIEH, María Martinón.

Durante cinco jornadas, investigadores de universidades y centros de reconocido prestigio internacional expondrán los últimos avances en campos como la paleoantropología, la paleogenética, la arqueología del Paleolítico o la paleoecología.

Esta decimosexta edición marcará además un hito en la trayectoria de la ESHE, ya que será el encuentro más multitudinario de su historia en cuanto a contenidos académicos al contemplar la presentación de cerca de 80 comunicaciones orales y unos 200 pósteres científicos.

Las sesiones y reuniones de trabajo se repartirán entre el Fórum Evolución Burgos y el Museo de la Evolución Humana (MEH).

Junto al programa estrictamente científico, la organización ha previsto un bloque de iniciativas abiertas al conjunto de la ciudadanía que incluirá visitas al propio CENIEH, al MEH y un recorrido guiado por los yacimientos de la Sierra de Atapuerca.

Dentro de esta agenda divulgativa, el Fórum Evolución albergará el miércoles 16 de septiembre, a las 18.30 horas, la conferencia inaugural del congreso. La ponencia correrá a cargo de José María Bermúdez de Castro, investigador ad honorem del CENIEH, vicepresidente de la Fundación Atapuerca y miembro de la Real Academia Española (RAE).

Desde la organización han destacado que la elección de la capital burgalesa como sede del congreso consolida su proyección internacional y refuerza el valor del ecosistema científico que componen los yacimientos de Atapuerca, el CENIEH y el Museo de la Evolución Humana.