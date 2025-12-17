Burgos celebra en enero el Foro Sílex para reflexionar sobre el futuro de la evolución humana desde la adolescencia

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en la presentación del Foro Sílex junto a otras autoridades. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción ProBurgos, impulsa el Foro Sílex, un "encuentro de reflexión" para profundizar en los principios de las personas y el futuro de la evolución humana desde "la adolescencia" como etapa "clave".

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado este miércoles, 17 de diciembre, esta cita que se desarrollará en el Fórum Evolución y une a la agenda de la ciudad dentro de la estrategia Burgos 2031, en el marco de la candidatura a Capital Europea de la Cultura.

El evento nace con vocación "de continuidad" y en esta ocasión pone su punto de mira en "la adolescencia desde una perspectiva innovadora". No se trata de "hablar de los jóvenes sin ellos, sino con ellos", ha subrayado la regidora, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El encuentro es gratuito y las entradas pueden retirarse a través de los canales habituales de teleentradas, y en la taquilla de los centros culturales municipales.

Ayala ha destacado que el nombre del foro no es casual, pues "el sílex fue la primera herramienta" que permitió al ser humano dar un salto decisivo en su evolución, lo que incide en el "especial significado" de estas jornadas que buscan realizar una reflexión sobre hacia "donde se avanza como especie" en un contexto marcado por la "tecnología".

De este modo, Sílex busca situar a Burgos en "el centro del debate sobre la prospectiva de la evolución humana", un concepto clave dentro de Burgos 2031.

Las mesas de la cita, que cuenta con la colaboración de Fundación Círculo y Fundación Telefónica, así como de numerosos centros educativos y colectivos de la ciudad, estarán moderadas por estudiantes de institutos y de la Universidad de Burgos (UBU) que trasladarán a los ponentes preguntas y reflexiones trabajadas en las aulas.

Así, el programa abordará la autoimagen y las redes sociales, la diversidad neurodivergente, la educación, la música urbana, el acceso a la vivienda, el consentimiento y la sexualidad en las pantallas o el diálogo entre generaciones.