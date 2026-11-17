Archivo - César Barriada. Archivo - AYTO BURGOS - Archivo

BURGOS, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Administración del Servicio de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada, ha anunciado la aprobación de la implantación de la línea 74, una nueva lanzadera que conectará de forma directa el centro de la ciudad con la estación de tres 'Rosa Manzano'.

Según ha explicado Barriada, la línea tendrá cuatro frecuencias, "una de ida y vuelta, por la mañana y por la tarde" y se ha establecido es que el punto de partida desde los soportales de Antón con llegada directa a la estación del ferrocarril y con salida desde la estación para volver a los soportales.

Asimismo, César Barriada ha señalado que el objetivo inicial es ajustar los horarios a la llegada y salida de los trenes de Alta Velocidad (AVE) aunque ha apuntado la posibilidad "de tener que hacer alguna modificación" ante los desajustes que se están dando en los servicios ferroviarios.

"Tenemos las experiencias que están ocurriendo en los últimos meses en cuanto a las infraestructuras, en cuanto a lo que es el servicio ferroviario y eso hace que tengamos claro cuál es la hora de salida, pero que cuando lleguen los trenes a la ciudad estaremos al tanto para que podamos prestar este servicio", ha apuntado el concejal.

La puesta en marcha de esta línea estaba prevista para el pasado mes de abril, pero quedó aplazada tras el incendio registrado en las cocheras municipales.

Barrida ha explicado que el servicio operará con una doble función ya que por un lado cubrirá los enlaces con el tren en las franjas establecidas y, fuera de esos horarios, se integrará tanto a los autobuses como a sus conductores en otras líneas urbanas que requieran refuerzo.

Por otro lado, el Consejo de Movilidad ha aprobado la baja definitiva de dos autobuses de la flota municipal, los vehículos número 135 y 136, que se retiran de la circulación tras cerca de 20 años de antigüedad y entre 715.000 y 720.000 kilómetros recorridos.

César Barriada ha avanzado que en la reunión del Consejo se ha aprobado también una reorganización integral de las líneas 3 y 5 del autobús urbano, dos líneas que han experimentado un importante crecimiento de pasajeros.

Según los datos facilitados por Barriada, tanto la línea 3 como la línea 5 entre 2021 y el año 2025 "han crecido de forma exponencial", y así la línea 3 ha subido en un 84 por ciento, pasando de 854.000 viajeros a 1.571.000 y la línea 5 un 97 por ciento, de 920.000 viajeros a 1.816.000 pasajeros.

Por ello, se ha acordado independizar sus recorridos y mejorar las frecuencias durante los fines de semana, una inicaitiva que se pondrá en marcha el 1 de enero.

La Línea 3 conecta la Barriada San Juan Bautista, el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y Vista Alegre, contando además con tramos o conexiones hacia zonas como Villalonquéjar. Y la 5 lo hace desde el barrio del Pilar, la Universidad de Burgos (UBU), el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) y el barrio de Vista Alegre.

Por otro lado, César Barriada ha asegurado que la Ordenanza de Movilidad, "con una serie de modificaciones más o menos consensuadas" no cuenta con el sí de PSOE o Vox, por lo que el PP no cuenta con la mayoría para su aprobación ya que ambas formaciones votaron en contra.

Sobre las declaraciones de que ambos grupos no habían tenido tiempo suficiente para estudiar el documento, Barriada ha asegurado que la oposición disponía del borrador "desde hace más de una semana, y no 48 horas", como así "alguien ha dicho en algún medio".

Asimismo, ha precisado que las modificaciones respecto al texto anterior no alcanzan el diez por ciento del total a lo que ha añadido que los cambios se entregaron resaltados en colores y tachados en rojo para facilitar su lectura.

"La cuestión es si hay alguien que esté en contra de que se lleven a Gamonal zonas de alta rotación para favorecer el comercio, si hay alguien que esté en contra de que se permitan subir a loos autobuses municipales los patinetes eléctricos, con todas las consecuencias, Si hay alguien que esté en contra de que las bicicletas y los patinetes eléctricos tengan que ir por la calzada o por las vías habilitadas siempre que haya carril bici", ha afirmado César Barriada.

Asimismo, ha insistido en que la cuestión es si " hay alguien que esté en contra de que los vecinos de la falda del castillo en las calles aledañas con la presión que tienen para poder aparcar ante la ausencia total de garajes y ante la ausencia de zonas de aparcamiento puedan establecerse esa zona".

A todo ello, el concejal ha apuntado que todas estas cuestiones son las que se han votado en el Consejo de Movilidad "y se votó en contra por parte de Vox y se votó en contra por parte del PSOE".