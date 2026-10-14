Burgos se convierte en escaparate de la industria avanzada del futuro con robots humanoides - RODRIGO MENA RUIZ - @RODRIGOMENA

BURGOS 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fórum Evolución de Burgos acoge desde hoy y hasta mañana el VI Encuentro Tecnológico Burgos Industria 4.0, una cita de referencia para la innovación y la digitalización industrial que ha reunido a empresas tecnológicas, industrias, centros de conocimiento y entidades especializadas en financiación.

Organizado por el Digital Innovation Hub Industria 4.0 (DIHBU) junto al Ayuntamiento de Burgos, el evento tiene como gran protagonista a la computación cuántica industrial combinada con la inteligencia artificial para transformar los procesos productivos.

El acto de apertura ha contado con la presencia del director general de Industria de la Junta de Castilla y León, Mariano Muñoz Fernández; la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el presidente del Hub DIHBU, Mario Pampliega. Durante su intervención, Muñoz Fernández ha destacado el peso de la computación cuántica para agilizar procesos de forma exponencial, mientras que la alcaldesa ha indicado que la digitalización ya no es una opción para las empresas y que las citas con más de 35 firmas tecnológicas permiten conocer los procesos necesarios para seguir avanzando.

Por su parte, el presidente del Hub DIHBU ha resaltado que algunos de los protagonistas del encuentro han sido unos robots humanoides capaces de tomar decisiones en tiempo real para mejorar la productividad en procesos físicos. Además, la cita ha contado con una demostración de la compañía DOBOT Europe basada en inteligencia artificial física, en la que se han mostrado conjuntamente un robot humanoide, un robot cuadrúpedo y un robot colaborativo aplicados a tareas como la soldadura y el paletizado.

Entre los casos de uso presentados, ha destacado un proyecto de computación cuántica desarrollado por Telefónica, Würth y la startup Qcentroid para optimizar la logística industrial con una muestra de 6.000 pedidos. Esta iniciativa ha logrado mejorar un 14% la calidad del empaquetado, reducir un 7% el volumen transportado, disminuir en más de un 6% el consumo de cartón y reducir un 3% el número de cajas utilizadas.

Durante casi 48 horas, el VI Encuentro Tecnológico Burgos Industria 4.0 ofrece una visión práctica mediante demostraciones, zonas expositivas, jornadas técnicas y sesiones de matchmaking. La edición de este año ha dispuesto de más de medio centenar de expositores, lo que supone un 35% más que en la cita anterior, con presencia de tecnologías procedentes de España y de países como China y Reino Unido para favorecer su implantación en Castilla y León.