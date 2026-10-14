Burgos elegirá entre cuatro finalistas el Premio Joven Empresario en su 30º aniversario

El Premio Joven Empresario de Burgos ha seleccionado a cuatro candidatos finalistas para la edición de 2026. - ASOCIACIÓN JÓVENES EMPRESARIOS BURGOS

BURGOS 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Premio Joven Empresario de Burgos ha seleccionado a cuatro candidatos finalistas para la edición de 2026, una convocatoria de especial relevancia al conmemorar el 30º aniversario de su creación en 1996. El galardón, que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Burgos, mantiene desde 2012 su alcance provincial para visibilizar el trabajo de las nuevas generaciones que generan actividad económica y empleo en el territorio.

En esta ocasión, la organización ha recibido un total de 12 propuestas. Tras el análisis de las memorias técnicas, la Junta Directiva de AJE ha seleccionado a los cuatro proyectos que competirán por el reconocimiento, una decisión final que recaerá en un jurado compuesto por representantes institucionales, entidades empresariales y expertos.

La gala de entrega de los galardones se ha fijado para el próximo 12 de noviembre, a partir de las 20.30 horas, en el Cultural Cordón de la Fundación Caja de Burgos, momento en el que se dará a conocer al ganador del certamen.

Por su parte, el vicepresidente de AJE Burgos, Daniel Mata, ha detallado los criterios de baremación aplicados por la organización. Estos parámetros otorgan hasta 30 puntos a la trayectoria del candidato, 30 puntos a la viabilidad y estructura de la empresa, 20 puntos a la diferenciación e impacto en la economía local, y 10 puntos al compromiso con la responsabilidad social corporativa.

Durante la presentación formal, representantes del Ayuntamiento de Burgos, la Diputación Provincial (a través de Sodebur), la Fundación Caja de Burgos y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) han escenificado su respaldo unánime a la iniciativa.

Representantes de la Fundación Caja de Burgos, FAE, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Burgos han resaltado además cuestiones clave como el relevo generacional, la digitalización, la sostenibilidad y el apoyo continuo al emprendimiento en la provincia.