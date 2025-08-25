Burgos envió 22 bomberos de su parque municipal a los fuegos de Palencia y Zamora

La alcaldesa de Burgos, cristina Ayala, entre el concejal de Seguridad (de pie) y el jefe de Bomberos, Miguel Ángel Extremo. - EUROPA PRESS

BURGOS 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22 bomberos burgaleses han contribuido a apagar los incendios de las provincias de Palencia y Zamora, como ha explicado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

La regidora ha agradecido a los servicios de extinción de incendios de la capital su tarea y ha reconocido el trabajo que han realizado "en cooperación con otros cuerpos de bomberos", tanto de la Junta, como de las diputaciones afectadas o de otras entidades locales.

Ayala ha valorado el compromiso de "todas las administraciones públicas" para ayudar cuando ha habido una situación de "riesgo o de peligro". Ha recordado que el fue el 17 de agosto cuando activaron los protocolos para acudir a la zona de Guardo, en Palencia. "No se demoraron un momento, y eso que los bomberos burgaleses tuvieron que acudir a Marmellar a sofocar otro incendio antes de ir a la provincia de Palencia", ha señalado la regidora.

Cristina Ayala estuvo siempre en contacto telefónico con la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisens, que estaba "enormemente preocupada" por cómo estaban afectando los incendios a su provincia.

Por su parte, el jefe de Emergencias y de Bomberos de Burgos, Miguel Ángel Extremo, ha explicado que las labores de los desplazados a Guardo consistieron en sofocar fuego "en zona arbolada y proteger su polígono industrial", además de acudir a otras localidades como Brañosera, de Barruelo de Santullán y de Cardeños de Arriba.

Para ello se desplazó a la montaña palentina una dotación completa formada por un mando, un conductor y por cuatro bomberos, con su correspondiente camión autobomba y su vehículo 4x4.

Las zonas a las que ha acudido el servicio de extinción fueron las de Zamora y de Palencia, y aunque también se valoró acudir al Bierzo, finalmente, se centraron en esas dos provincias. En Zamora, actuaron en los aledaños del Lago de Sanabria, en especial en Vigo de Sanabria y en Murias

Extremo ha explicado que la tarea fundamental, además de actuar en zonas arboladas, fue la "protección directa" de los municipios y prevenir la llegada del fuego a los pueblos, "porque ese era el mayor peligro que corrían".

Acudieron también a una zona entre el límite provincial entre León y de Palencia, al sur de Guardo, donde se centraron en "contener el avance de un frente forestal".

Extremo ha recordado que, aunque ellos tienen "material y formación", son bomberos urbanos y su función era "proteger núcleos de población". Los medios forestales son de la Junta de Castilla y León. Aunque están formando "en este tipo de incendios" no son el primer frente. El coste concreto del operativo asciende a 8.000 euros que asume el propio Ayuntamiento de Burgos.