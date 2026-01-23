Burgos mostrará su potencial gastronómico en Madrid Fusión

La repostera Sara Ordoñez; el cocinero, Óscar Alonso; el concejal de Turismo, Carlos Niño; y el director de la Escuela de Hostelería La Flora, Óscar Carbonell. - EUROPA PRESS

BURGOS 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios representantes del sector de la gastronomía y la Escuela Profesional de Hostelería, junto con el Ayuntamiento de Burgos acuden Madrid Fusión, que se celebrará del 26 al 28 de enero, con una "propuesta conjunta". Según ha explicado el concejal de Turismo, Carlos Niño, la idea es "contribuir y reforzar" el posicionamiento nacional e internacional como Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Unesco.

Tanto el edil como el director del centro profesional de cocina La Flora, Óscar Carbonell; la repostería Sara Ordóñez y el chef del restaurante Carmen Oscar Alonso, han destacado la importancia de esta cita profesional, "una oportunidad estratégica" para proyectar su oferta desde un "trabajo coherente y basado en la colaboración".

La participación de Burgos se hace desde el Club de Producto Burgos Gastronomy City, una herramienta integrada en la estrategia municipal y en el Plan de Sostenibilidad Turística que permite ordenar y dar visibilidad a la oferta gastronómica local en entornos profesionales especializados.

Los representantes burgaleses van a realizar demostraciones de cocina, elaboración de tapas, catas y presentaciones de productos. También van a participar el restaurante Ahora Gastronomía, el Comercio local Delicias de Burgos con la cervecera artesana Virtus y la bodega de la denominación de origen Arlanza.

Todos los cocineros van a poner el centro en productos que se identifican con productos estrella de Burgos, "la morcilla, el queso fresco, la sopa castellana y la repostería tradicional, así como los vinos y cervezas artesanas". Esta participación se enmarca también en proyecto de Burgos como candidata a la Capital Europea de la Cultura 2031.