Burgos y sus organizaciones empresariales avalan el cuarto plan de comercios con más de 824.000 euros de inversión

BURGOS, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Burgos y sus organizaciones empresariales avalan el cuarto plan de comercios que contará con más de 824.000 euros de inversión y ofrece una radiografía el estado del tejido de proximidad de la ciudad.

El concejal de Comercio del Ayuntamiento, César Barriada, ha presentado este miércoles las conclusiones de este balance que se debatirá este viernes en consejo y "no se limita a enumerar subvenciones, sino que aspira a servir de diagnóstico para optimizar los recursos públicos de cara al diseño de la próxima estrategia comercial".

El plan, ejecutado de la mano de Zona G, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, la Cámara de Comercio, FAE y FEC, se ha estructurado en torno a la sostenibilidad, la innovación digital, la competitividad y la dinamización urbana.

Durante su intervención, se ha puesto de relieve que el comercio local necesita trascender la mera transacción económica para convertirse en una "experiencia de ciudad" al vincular los barrios al dinamismo cultural y urbanístico.

El desglose de las actuaciones deja datos específicos sobre el impacto de cada organización: Zona G: Centrada en la dinamización de proximidad, ha gestionado 121.206 euros.

Entre sus iniciativas destaca el sistema para medir flujos de tránsito y horarios de consumo, así como programas de fidelización.

Además, las campañas estacionales han registrado altas cotas de participación, rozando el 96 por ciento de los asociados en Navidad y alcanzando al 60 por ciento en Halloween.

Por partes, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico ha ejecutado123.358 euros y ha enfocado sus esfuerzos en conectar el comercio con el espacio urbano mediante proyectos como la Muestra Escaparate, desarrollada junto a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos.

El informe señala un margen de mejora en la adhesión directa a la asociación, aunque destaca el incremento de comercios que se suman a las iniciativas de forma libre.

Por lo que respecta a FAE (Confederación de Asociaciones Empresariales), ha destinado 153.704 euros a la continuidad empresarial y la eficiencia energética.

Su Oficina de Transferencia de Negocios ha gestionado decenas de consultas y facilitado el traspaso con éxito de más de medio centenar de negocios en el trienio, garantizando el relevo generacional.

Asimismo, ha llevado a cabo auditorías energéticas para reducir los costes operativos de los establecimientos, mientras que la Cámara de Comercio ha movilizado 187.566 euros con el foco puesto en la digitalización y la competitividad.

Programas como Yo Soy Comercio Sostenible, talleres tecnológicos, el concurso Buscamos Referentes o las sesiones formativas sobre el sistema de facturación Verifactu han consolidado la adaptación del sector a los nuevos entornos digitales.

La FEC (Federación de Empresarios de Comercio), ha tenido una ejecución de 238.957 euros y se ha erigido en la entidad con mayor volumen de gestión.

Sus esfuerzos se han dirigido a la formación intensiva en redes sociales (TikTok, Instagram, WhatsApp Business), la organización de pasarelas de moda como Mobu y la conexión entre comercio y juventud a través de iniciativas vinculadas a la Universidad de Burgos.

EL RETO DEL FUTURO

A pesar del éxito participativo de las campañas --como la Feria del Stock, que ha congregado a unas 27.000 personas--, el Consistorio ha admitido que el principal talón de Aquiles del plan ha sido la falta de indicadores estandarizados para medir el retorno exacto de cada euro invertido.

Por ello, el Consistorio ya trabaja en la gestación de un quinto plan de comercio que contará con asesoramiento externo para evitar la endogamia sectorial y buscará una mayor implicación de los grupos municipales y las propias entidades.

Además, el Ayuntamiento ha anunciado que la Junta Arbitral de Consumo de Burgos ha sido la mejor valorada de toda España en la última convocatoria del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El organismo municipal percibirá 93.159 euros --la mayor cuantía concedida entre las treinta juntas locales y provinciales concurrentes--, situándose por delante de grandes capitales como Madrid, Alicante, Terrassa o Barcelona gracias al volumen de solicitudes, laudos y mediaciones gestionadas.