Burgos pedaleará el día 17 por la espondilitis anquilosante y espera superar los 1.500 kilómetros solidarios

El concejal y el presidente de la Asociación presenta la VIII Pedalada. - AYTO BURGOS

BURGOS 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La capital burgalesa celebrará el próximo sábado, 17 de octubre la octava edición de 'Pedalea por la espondilitis anquilosante', en la plaza de Santo Domingo de Guzmán con el objetivo de superar los 1.500 kilómetros solidarios y recaudar fondos para las terapias y los programas de apoyo de la Asociación burgalesa de Personas Afectadas por esta enfermedad (AFAEA), que cumple diez años.

La iniciativa, que ha presentado el concejal de Medio Ambiente y Sanidad, Carlos Niño, junto al presidente de la asociación, Luis Pérez Moreno, busca "dar visibilidad a estas asociaciones, que la gente lo conozca, que lo viva y sobre todo que no es solo un apoyo a los enfermos, es un apoyo a las personas que están a su alrededor".

La jornada se desarrollará de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas y los participantes podrán pedalear en alguna de las ocho bicicletas estáticas que se instalarán bajo una carpa y contribuir a una meta colectiva.

La jornada contará con un recorrido en bicicleta, organizado con la colaboración de 'Burgos en Bici' y cuyo itinerario todavía se está ultimando, además de también habrá animación de la peña 'Burgos Salsón', música por la tarde con el DJ Raúl García y una caseta informativa para conocer la patología y el trabajo que desarrolla la asociación.

Los asistentes podrán colaborar mediante la adquisición de dorsales solidarios por tres euros, que darán acceso a un sorteo de premios, o a través de una fila cero mediante Bizum, con el código 04509.

La participación ciudadana, las donaciones y las aportaciones de los patrocinadores permitirán financiar servicios para los más de 180 socios de la entidad y, según se ha explicado Carlos Niño durante la presentación, lo recaudado en una sola jornada puede cubrir un mes completo de terapias.

Por su parte, Luis Pérez Moreno ha señalado que la espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente a la columna vertebral, aunque también puede repercutir en otras articulaciones y provocar dolor y rigidez.

"Es una enfermedad crónica, no tiene cura, necesita recursos continuamente", ha explicado el presidente de AFAEA, quien ha apuntado que para acompañar a las personas afectadas, la asociación ofrece fisioterapia, atención psicológica, asesoramiento nutricional y grupos de apoyo, servicios "que requieren recursos de manera continuada".

El presidente ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento a AFAEA y ha defendido una sanidad pública "fuerte", además de reconocer con un reconocimiento especial al servicio de Reumatología del Hospital Universitario de Burgos.

Por su parte, Carlos Nilo ha animado a la ciudadanía a sumarse a una actividad que permite contribuir de forma directa a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de las personas de su entorno.