Burgos recorre un siglo de creación artística con Picasso, Gris o Miró en 'Huellas del Tiempo', con fondoS de Abanca

Presentación de la exposición 'Huellas del Tiempo' que se puede ver en la sala Valentín Palencia de la Catedral de Burgos y en el Arco de Santa María y que reúne unas 70 piezas de la colección de Abanca. - EUROPA PRESS/TOMÁS ALONSO

BURGOS 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Catedral y el Arco de Santa María de Burgos se convertirán a partir de mañana miércoles y hasta el 10 de enero en el escenario de la muestra 'Huellas del Tiempo', un "ambicioso proyecto expositivo" con fondos de la Colección Abanca, una de las colecciones corporativas de arte contemporáneo "más destacadas de España", integrada por más de 1.500 piezas, como ha destacado el comisario de la muestra, Diego Cascón.

La propuesta, concebida de forma específica para entablar "un diálogo con el patrimonio y la memoria milenaria del territorio burgalés", reúne cerca de 70 obras seleccionadas que se distribuyen en dos espacios emblemáticos de la capital: la Sala Valentín Palencia de la Catedral y el histórico Arco de Santa María, como ha explicado Cascóm.

La exposición se divide en dos secciones que son complementarias y la primera de ellas, titulada 'Visiones Maestras', ocupa la sala catedralicia y plantea un recorrido cronológico por la evolución de las artes plásticas desde las primeras vanguardias del siglo XX hasta la creación más reciente.

Por su parte, el espacio del Arco de Santa María alberga la segunda entrega bajo el título 'Espacio Escultura', como ha ido describiendo el comisario de la muestra.

Diego Cascón ha destacado que se ha hecho una "selección de obras muy particular" ya que el "reto" ha sido que la muestra "tenga un contexto" no sólo en la sala de la sala de la Catedral sino también en el Arco de Santa María y ese hilo conductor es "el propio título de la muestra", 'Huellas del Tiempo', con un homenaje a Burgos "a un territorio con tanta historia, con tanto tiempo, tan milenario".

DE PICASSO Y GRIS A LAS VANGUARDIAS.

'Visiones Maestras' arranca con los referentes del cubismo y las primeras corrientes de modernidad y entre las piezas más destacadas se encuentra un bodegón de Pablo Picasso fechado en los años veinte, junto a lienzos de Juan Gris (1923), Fernand Léger, Georges Braque y Ángeles Ortiz.

A continuación, la muestra se adentra en el periodo de entreguerras y el surrealismo a través de nombres clave y destaca una pintura de Giorgio de Chirico de los años veinte, así como dibujos de Joan Miró concebidos en la década de los treinta.

El conjunto se completa con firmas de la talla de Max Ernst, Maruja Mallo y Antoni Clavé.

POSGUERRA Y LA ABSTRACCIÓN.

El itinerario prosigue con la irrupción de las nuevas corrientes plásticas en la España de los años cincuenta y así cobra un protagonismo el Grupo 'El Paso' y el informalismo y entre las piezas exhibidas sobresale 'El Grito', de Antonio Saura perteneciente a su célebre serie inspirada en 'Los fusilamientos del 3 de mayo' de Goya.

La representación del periodo incluye asimismo obras del catalán Antoni Tàpies, composiciones con malla metálica de Manuel Rivera y construcciones en madera tratada del madrileño Lucio Muñoz.

La escultura de esta época se encuentra representada por las célebres 'Lurras' en barro cocido de Eduardo Chillida y la producción del zamorano Baltasar Lobo.

El tramo final de la exhibición catedralicia refleja el cambio de paradigma registrado a partir de los años ochenta, con formatos expandidos y un renovado uso del color. Este giro se puede ver en un lienzo de gran formato realizado en 1984 por Miquel Barceló durante una estancia en la playa, así como en las composiciones de Soledad Sevilla dedicadas a la luz y los jardines del sur.

El recorrido concluye con lenguajes del siglo XXI que combinan fotografía, pintura y experimentación conceptual, con trabajos de Darío Villalba, Cirenaica Moreira, Antonio Murado, Roberto González Fernández y Pablo Barreiro.

EN EL ARCO DE SANTA MARÍA.

La muestra acontinúa continúa en el Arco de Santa María con una apuesta por las formas volumétricas y la escultura bajo el título 'Espacio Escultura'. Esta sección completa el recorrido con una selección de obras de la Colección Abanca centrada en la creación contemporánea, las instalaciones y las expresiones volumétricas, y que presideel célebre mural de José Vela Zanetti.

Esta propuesta plantea una experiencia más espacial y escenográfica con una selección de piezas escultóricas puras hasta fotografías y pinturas seleccionadas por sus evidentes guiños al volumen y a la tridimensionalidad.

En la zona central del espacio expositivo destacan tres instalaciones de calado internacional como es una composición del creador portugués Julián Sarmento, quien recurre al ensamblaje de objetos cotidianos, como sillas, y a la representación fragmentada de la figura femenina para construir una narrativa de carácter casi teatral.

El recorrido se completa en este ámbito central con una de las emblemáticas 'ciudades' metálicas e industriales del artista valenciano Miquel Navarro, así como con las estructuras circulares del gallego Carlos Rial, dispuestas de forma que establecen un juego visual con los propios arcos del edificio.

Asimismo, la sala acoge una fotografía de la italiana Elisa Sighicelli que conecta las ventanas de un edificio compostelano con los vanos del Arco de Santa María, junto a instantáneas de Manuel Vilariño.

Entre los nombres de referencia del arte español contemporáneo sobresale Susana Solano, representada con una obra monumental en hierro que explora la levedad y los reflejos, además de piezas de perfil surrealista firmadas por el escultor Ignacio Basallo.

La muestra incluye también aportaciones pictóricas conceptuales, como la serie de Antonio Murado, autor del lienzo 'Jerusalén' expuesto en la Catedral. Se trata de un políptico de seis piezas extractadas de un proyecto original de 103 cuadros concebido a modo de diario personal, donde el artista combina retratos, detalles de sus propios lienzos y referencias a la historia del arte.

Uno de los puntos de mayor interés conceptual de la sede lo constituye un conjunto de seis cabezas y bustos dispuestas como síntesis de la evolución del retrato en el siglo XX. El conjunto abarca desde el naturalismo del gallego Francisco Asorey hasta propuestas de vanguardia firmadas por Cristino Mallo, Jerónimo Bigas y Eugenio Granel.

Como guiño a la memoria artística, la pieza de Granel se ha ubicado intencionadamente frente al mural de Vela Zanetti, dada la estrecha amistad que unió a ambos creadores durante su etapa de exilio.