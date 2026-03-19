Se busca a una menor de 15 años desaparecida en León la pasada semana

Meriam H.O., de 15 años, desaparecida en León la semana pasada. - CNDES

LEÓN 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) ha publicado una alerta por la desaparición en León el pasado día 12 de una menor de 15 años, Meriam H.O.

La menor mide 1,60 metros, pesa 56 kilogramos, tiene ojos marrones y pelo castaño. En el momento de su desaparición vestía abrigo gris largo, leggins negros y botas oscuras, según la publicación del CNDES.

En caso de que alguna persona pueda aportar algún dato sobre su paradero puede ponerse en contacto con la Policía Nacional a través del número 091.