Buscan a una mujer de 50 años desaparecida entre Matavenero y Castrillo del Monte (León)

LEÓN, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto en marcha un operativo de búsqueda para localizar a una mujer de 50 años y nacionalidad alemana, vista por última vez el pasado sábado 14 de febrero en la localidad leonesa de Castrillo del Monte.

Según ha informado el Instituto Armado, la desaparecida, cuya búsqueda comenzó en la tarde de ayer, es una persona alta y delgada que vestía una chaqueta oscura y un pantalón blanco en el momento de su desaparición.

En las labores de rastreo participan patrullas de Seguridad Ciudadana y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que centran los trabajos en la zona comprendida entre Matavenero y Castrillo del Monte, sin resultados positivos por el momento.

La Guardia Civil ha abierto las correspondientes diligencias, que han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada en funciones de guardia.