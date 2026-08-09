Buscan a una mujer de unos 70 años desaparecida desde el sábado en Santalavilla (León) - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN
BENUZA (LEÓN), 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla y León se encuentra activado para coordinar la búsqueda de una mujer de unos 70 años extraviada desde última hora de la tarde del sábado 8 de agosto en Santalavilla, en el término municipal de Benuza (León).
El centro coordinador ha enviado a la zona un Puesto de Mando Avanzado, con un técnico de coordinación Unidad de drones 'Fénix' de la Agencia de Protección Civil y Emergencias Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias.
Además, ha solicitado la colaboración de las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Bembibre, Castropodame, Carracedelo y Ponferrada, y de la asociación Protemer de Carucedo.
Asimismo, participa de momento un agente medioambiental de la Junta de Castilla y León, según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.
Por su parte, la Guardia Civil participa con un helicóptero, una unidad de búsqueda canina y diversas patrullas de Seguridad Ciudadana.
Según ha informado la Benemérita, la desaparecida es una mujer que padece alzheimer, mide 1,55 metros, tiene pelo castaño y es complexión delgada, así como porta gafas, viste de voltantes, de color azul y no lleva teléfono móvil.