Buscan con perros y drones a un menor de 17 años desaparecido en Santa María del Tiétar (Ávila)

Menor de 17 años desaparecido en Santa María del Tiétar (Ávila). - GUARDIA CIVIL

SANTA MARÍA DEL TIÉTAR (ÁVILA), 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha iniciado la búsqueda de un menor de 17 años desaparecido en Santa María del Tiétar (Ávila) con un amplio dispositivo en el que participan diversos equipos del Instituto armado, perros y drones.

La desaparición del menor se comunicó a la Guardia Civil en torno a las 21.00 horas de este miércoles, 4 de marzo, a través del teléfono 062, tras lo que se puso en marcha un dispositivo de búsqueda y localización de este vecino de Santa María del Tiétar.

La Guardia Civil, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que se está formalizando la denuncia por parte de los familiares.

El operativo de localización está integrado por diversos medios humanos y técnicos de la Guardia Civil con el objetivo de cubrir de forma exhaustiva la zona donde se sospecha que pudiera encontrarse el menor. En concreto, la búsqueda se centra en las inmediaciones del Pantano Pajarero, que el menor frecuenta habitualmente, así como diferentes ubicaciones de la demarcación de Santa María del Tietar.

El dispositivo está compuesto por efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Barco de Ávila, con un guía y un perro especialista en búsqueda, el GREIM de Arenas de San Pedrom, otro guía canino y can del Servicio Cinológico de la Comandancia de Zamora y el Equipo Pegaso (drones).

Asimismo, participan nueve patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) pertenecientes a las compañías de Arenas de San Pedro y Cebreros y miembros de Protección Civil Sotillo de la Adrada, Santa María del Tietar y La Adrada.

Se ha instalado un Puesto de Mando Avanzado ha quedado establecido en el Ayuntamiento de Santa María del Tiétar (Ávila) y la dirección de la búsqueda la ha asumido el capitán jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Arenas.

La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo y continúa con las labores de búsqueda, con la coordinación de los recursos disponibles y mantiene permanente contacto con la familia del menor.