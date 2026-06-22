Buscan a un varón de 80 años desaparecido de la residencia de Villarrín de Campos (Zamora)

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS
VILLARRÍN DE CAMPOS (ZAMORA), 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo de búsqueda para localizar a un varón de 80 años desaparecido de la residencia de mayores Matías Alonso de Villarín de Campos (Zamora), de la que ya se había ausentado en anteriores ocasiones.
El varón tiene complexión delgada, 1,60 metros altura, pelo corto, oscuro y peinado hacia atrás, y presenta movilidad reducida, por lo que utiliza andador, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.
La desaparición del octogenario, quien no porta teléfono móvil y vestía pantalón oscuro con cinturón negro y camisa azul marino la última vez que lo vieron, se ha notificado sobre las 15.30 horas de este lunes, 22 de junio.
Ante ello, la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora ha iniciado un dispositivo de búsqueda y ha enviado a la zona varias patrullas de Seguridad Ciudadana, Seprona y patrulla de Atención al Peregrino.
También se ha procedido a la activación del helicóptero de la Unidad Aérea y el Grupo Cinológico de la Zona de Castilla y León con base en León el primero y en Zamora el segundo, así como a la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC) en funciones de Puesto de Mando Operativo, mientras han quedado prealertadas el resto de unidades para unirse en caso de ser necesario.
El operativo de búsqueda se encuentra dirigido y coordinado por el capitán jefe de la compañía de Benavente.