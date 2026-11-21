1136142.1.260.149.20261121151002 El Jefe De La Delegación De Vox En El Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, En Declaraciones A Los Medios En Palencia - VOX

PALENCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha reclamado un "cambio de rumbo radical" en las políticas económicas e industriales de España, al tiempo que ha defendido el Plan Nacional de Reindustrialización de su partido para recuperar el empleo, frenar la despoblación y devolver oportunidades a los españoles y ha cargado contra PP y PSOE por "condenar" a los trabajadores españoles con sus pactos en Bruselas.

En declaraciones a los medios en Palencia, Buxadé ha responsabilizado al Pacto Verde Europeo y a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez de la pérdida de capacidad industrial y ha señalado tanto a Bruselas como al Ejecutivo nacional.

"La desindustrialización y la despoblación tienen unos responsables y unos culpables. Esos culpables están en Bruselas y esos culpables están en el Gobierno de la nación", ha expresado, al tiempo que ha criticado las consecuencias de las políticas del Pacto Verde sobre la industria del automóvil y el empleo en España.

Precisamente, ha asegurado que España pierde 400.000 vehículos de producción cada año, el equivalente a cerrar una fábrica completa anualmente durante los últimos cinco años, y ha perdido ya 12.000 puestos de trabajo. "Es como si cerrásemos una fábrica completa cada año desde hace cinco. Es una auténtica vergüenza", ha censurado.

El eurodiputado ha responsabilizado directamente al Pacto Verde Europeo de esta situación y ha recordado que VOX fue la única formación que se opuso a estas políticas.

"Solo Vox, frente a Partido Popular Europeo, socialistas europeos, liberales y verdes, que han condenado a Palencia y hay que señalarles explícitamente", ha afirmado, al tiempo que ha reprochado a PP y PSOE haber respaldado en Bruselas decisiones que perjudican a la industria y a los trabajadores españoles, como la prohibición del motor de combustión prevista para 2035.

En este sentido, ha recordado que Bruselas anunció su prohibición total del motor de combustión para el año 2035, y el Partido Popular ha pactado con el Partido Socialista que lo van a bajar al 87,5 por ciento.

"Es decir, que va a haber un coche que no va a ser eléctrico. Así es como condena a provincias enteras como Palencia", ha manifestado, un punto en el que también ha advertido de que el 16 por ciento de los vehículos que se compran en España ya son chinos.

PLAN NACIONAL DE REINDUSTRIALIZACIÓN

Además, ha hecho referencia al Plan Nacional de Reindustrialización que propone Vox en su programa electoral para recuperar la capacidad productiva de España, atraer inversiones y crear empleo en las provincias que han sufrido décadas de desindustrialización.

"Si no hay empleo, no hay repoblación", ha afirmado, para después vincular a renglón seguido esta propuesta con un plan de retorno voluntario para los españoles que han tenido que emigrar al extranjero por falta de oportunidades.

Finalmente, Buxadé ha llamado a los españoles a votar a Vox el próximo 29 de noviembre para "poder tener al fin un Gobierno que vaya a Bruselas a defender los intereses de España y deje de respaldar decisiones que favorecen la producción extranjera en detrimento de los trabajadores españoles".